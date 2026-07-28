La convocatoria para la dirección de Seminci se publicará este segundo semestre para tener resolución a final de año

Archivo - Alfombra roja e inauguración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha señalado que la convocatoria para elegir la próxima dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) se publicará a lo largo de este segundo semestre y se espera tener una resolución para finales de año.

Tras la presentación del cartel de la 71 edición del certamen, que se realiza bajo la dirección transitoria de Javier H. Estrada y Mariona Viader, después del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, la edil ha subrayado que se trabaja para "acometer con el tiempo suficiente" el proyecto de tener un nueva dirección de cara a la 72 edición, pero sin que el proceso "interfiera" con la que se celebrará este año.

Así, la convocatoria, que contará con bases "muy similares" a las de otros años, se publicará en este segundo semestre de 2026 y contará con un plazo de entre 20 y 30 días para recibir solicitudes, siempre con el objetivo de que la resolución se produzca después del festival y de forma definitiva de cara a finales de este año.

"Lo que intentamos es que el festival se pueda desarrollar (este año) con normalidad, sin conocer nombres ni candidatos para que no interfiera en la consecución del mismo, que para nosotros es lo más importante, pero que la fecha no sea lo suficientemente tardía como para que empecemos el año sin director", ha precisado.

Este ha sido el planteamiento del Ayuntamiento desde que se tuviese que resolver la situación de la dirección tras el fallecimiento de Cienfuegos el pasado mes de diciembre, ha recordado la concejala.