Convocatoria de 'Marea Palestina' este domingo en Valladolid para pasar lista a 18.500 menores "asesinados" en Gaza

'Marea Palestina' Se Manifiesta Este Domingo En Valladolid Para Pasar Lista A 18.500 Menores "Asesinados" En Gaza. - MAREA PALESTINA

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' ha convocado para este domingo, 7 de abril, una movilización en Valladolid con el fin de denunciar el "asesinato" de más de 18.500 menores en Gaza por parte del Ejercito israelí en los dos últimos años.

Las víctimas, una media de 28 cada día, "no empezarán el curso escolar 2025-2026", advierte el colectivo, que por ello censura "la inacción de los Gobiernos" ante esta tragedia y justifica la movilización impulsada por La Educación con Palestina (LEcP), que ya agrupa a más de 30 organizaciones, sindicatos y colectivos del ámbito educativo de todo el Estado.

Así, este domingo en la Plaza de San Pablo, desde las 10.00 hasta las 23.00 horas, decenas de figuras de la cultura y la educación de la ciudad se reunirán para leer en voz alta e ininterrumpidamente los nombres de cada una de las 18.500 criaturas asesinadas.

La acción no es un hecho aislado, sino que se replicará en diferentes ciudades del Estado durante el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, junto con otros actos de memoria, denuncia y reclamaciones.

Este acto tiene como objetivo exigir al Gobierno de España el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) a Israel mediante Real Decreto-ley y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.