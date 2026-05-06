La Coordinadora Central Baltanás (Palencia) presenta un recurso contra una planta de amoniaco en la localidad

BALTANÁS (PALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora Central Baltanás (CCB) ha presentado un recurso de reposición ante la Junta de Castilla y León contra la autorización ambiental concedida para la construcción de una planta de amoniaco e hidrógeno verde en el municipio palentino.

La organización ha fundamentado su impugnación en diversos motivos técnicos y sociales, entre los que destaca el elevado consumo de agua previsto para el funcionamiento de la instalación industrial.

El colectivo ciudadano ha advertido de que la planta requerirá un suministro diario de entre 1 y 1,14 millones de litros de agua, en función de las horas de producción anual, lo que a su juicio representa un "peligro permanente" para el abastecimiento de la población y el riego agrícola en una zona donde el agua es un bien escaso.

Asimismo, han criticado que el proyecto contemple captaciones directas del río Pisuerga y de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ante la paralización de la extracción de acuíferos profundos.

En el recurso presentado ante la administración autonómica, la coordinadora ha solicitado también a la Confederación Hidrográfica del Duero la revocación de la autorización ambiental.

La Coordinadora ha argumentado que los vertidos residuales previstos al arroyo local superarían los 25 miligramos por litro de concentración de nitratos permitidos por la normativa vigente. Además, han calificado el proyecto de "inacabado" y han señalado que la autorización actual se basa en un "continuo parcheo" de medidas correctoras.

CERCANÍA A LA POBLACIÓN

La CCB ha mostrado su preocupación por la cercanía de la futura industria al núcleo urbano, ya que se sitúa a 503 metros del colegio y de las viviendas de la localidad.

Asimismo, ha cuestionado la falta de un plan de seguridad y de una distancia de protección adecuada para la población en caso de posibles fugas u olores, riesgos que, según han afirmado, la propia autorización ambiental no descarta.

Por ello, han requerido al Ayuntamiento de Baltanás (Palencia) un informe negativo que sea vinculante para lograr el archivo del expediente.

Finalmente, la coordinadora ha insistido en que el municipio no merece una industria que han calificado de "tóxica y peligrosa" y ha instado a las autoridades locales a posicionarse ante la posibilidad de que la planta se abastezca totalmente de agua pública, especialmente durante el periodo estival.