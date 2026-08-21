La Coordinadora de Mujeres exige recuperar el concepto de violencia de género en las viviendas municipales de Valladolid

Comparecencia de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid acerca de la eliminación del concepto de víctima de violencia de género en el baremo de acceso a viviendas de VIVA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha censurado este viernes la eliminación del concepto específico de víctima de violencia de género como criterio puntuable en el baremo de acceso a viviendas sociales, gestionadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), y ha exigido su recuperación.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz de la plataforma, Yolanda Martín, considera esta decisión del Consistorio como "grave e injustificada" y ha señalado que puede dejar "desprotegidas" a mujeres que sufren violencia machista.

Martín ha explicado que el nuevo protocolo sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de "violencia doméstica o intrafamiliar", una modificación que "excluye" a las víctimas de violencia machista que no residen con su agresor o que no tienen un "vínculo familiar".

En el anterior baremo, se reconocía a las víctimas de violencia de género con 1,5 puntos, mientras que el nuevo sistema incorpora la violencia doméstica con un punto, lo que, a juicio de la organización, supone una pérdida de protección específica para mujeres que necesitan acceder a las denominadas "viviendas blancas", destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.

Martín ha defendido que el acceso a una vivienda segura es una "herramienta fundamental" para que las mujeres puedan abandonar situaciones de violencia y ha recordado que los datos del sistema VioGén reflejaban en marzo de 2025 alrededor de 800 casos activos de violencia de género en Valladolid y 398 con protección policial, por lo que ha rechazado que se trate de una realidad "lejana" o de una cuestión "ideológica".

Por su parte, la representante de la plataforma Paula Granado considera que la sustitución del término tiene "consecuencias y un significado político", y ha criticado que, con esta decisión, el Ayuntamiento busca "diluir" sus causas y dificultar el diseño de políticas específicas para las víctimas.

La organización ha señalado, además, que el cambio entra en contradicción con el propio plan municipal de vivienda, en el que se reconoce que las víctimas de violencia de género deben contar con una protección especial en el baremo de acceso a inmuebles de VIVA.

Por todo ello, la Coordinadora de Mujeres ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid que recupere el concepto de víctima de violencia de género en el baremo, que explique públicamente los motivos de la modificación, que haga público el expediente y los informes jurídicos que la justifican, que aclare si se ha realizado un informe previo de impacto de género y que confirme si las víctimas mantienen la misma protección que con el protocolo anterior.

Asimismo, ha calificado de "muy tristes" las declaraciones realizadas sobre este asunto por el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, y ha aseverado que solicitará la colaboración del Ministerio de Igualdad para revertir la situación.