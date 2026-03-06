Coordinadora de Mujeres de Valladolid convoca a un 8M marcado por elecciones: "Por la paz y no retroceso en derechos"

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid presenta la manifestación por el 8M. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado una manifestación en la ciudad para este domingo, 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una protesta a la que llama a participar para hacer un "alegato a la paz y a no retroceder en derechos civiles y sociales", todo ello en una jornada marcada por la convocatoria de elecciones autonómicas que temen pueda resultar en un gobierno de coalición entre PP y Vox.

La portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, ha presentado este viernes, 6 de diciembre, junto a Paula Granado y Marisol Morais, entre otras componentes del colectivo, la manifestación programada para las 12.00 horas, que partirá de la Plaza de Fuente Dorada y concluirá en la Plaza Mayor tras recorrer varias calles del centro de la capital.

Con el lema 'Hoy + que nunca feminismo', la Coordinadora enfrenta un 8 de marzo "histórico" en el que insta a participar en un "alegato a la paz y a no retroceder en los derechos de las mujeres", ha subrayado Martín, quien ha incidido en que la convocatoria de elecciones en Castilla y León para el próximo 15 de marzo marca también esta jornada.

"Desde el movimiento feminista lo que queremos es actuar como un cordón sanitario contra la ola ultra que nos está acechando", ha aseverado, para llamar "a toda la ciudadanía" a "transmitir la importancia de no permitir retrocesos en los derechos civiles y sociales que tanto nos han costado conseguir".

La Coordinadora defiende así la lucha feminista "como una cuestión de Estado, un feminismo para cambiarlo todo, contra el racismo, la xenofobia, el capitalismo, el clasismo o la LGTB-fobia", ha defendido la portavoz en relación con las elecciones que temen resulte en un gobierno del que forme parte Vox tras la experiencia del gobierno de coalición del que ya formó parte con el PP entre 2022 y 2024, y en el que se hicieron propuestas como obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar.

"RABIA" ANTE VOX EN LAS INSTITUCIONES

En este sentido, Martín ha reconocido que existe temor pero sobre todo "rabia" ante la posibilidad de que Vox vuelva a la Junta y también a las Cortes, ante lo que ha pedido que en las instituciones "cesen ya los discursos de odio hacia las mujeres, hacia el feminismo o hacia cualquier otro colectivo".

Asimismo, entre las reivindicaciones del feminismo para el 8 de marzo está la paz, la cual siempre se ha defendido "a ultranza" desde el movimiento, pues en "época de guerra quienes más pierden son las mujeres", ha indicado, por su parte, Morais. La Coordinadora de Mujeres subraya su llamado a la paz ante el actual conflicto en Oriente Próximo.

"No habrá paz y sostenimiento de la vida hasta que no se acaben las estructuras sociales y patriarcales y se transformen las relaciones de subordinación y opresión de las mujeres", ha agregado al respecto, nuevamente, Martín.

En cuanto a otras reivindicaciones en este Día de la Mujer, la Coordinadora exige a la Junta que ponga en marcha "una red de cuidados para todas las edades" frente a una actualidad en la que las mujeres "sostienen a la sociedad a través de los cuidados, lo que "merma" su autonomía y trayectoria profesional, y, a su vez, "ensancha" la brecha salarial".

Martín ha advertido que ello provoca "unos empleos y salarios que no permiten tanto tener una vida digna" y, por lo tanto, dificulta que "muchas mujeres" pueda "salir de situaciones de violencia de género".

La defensa del aborto es otro de los temas centrales de este 8 de marzo, pues, tal y como ha precisado la portavoz de la Coordinadora, es un "derecho ya conseguido" pero que "está amenazado". Por ello, el movimiento feminista vallisoletano reclama el blindaje constitucional del aborto.

Además, la Coordinadora de Mujeres solicita al Ejecutivo autonómico que garantice la "accesibilidad de recursos y servicios de atención especializados" en los centros de crisis para víctimas y supervivientes de violencia sexual, ha añadido, por su parte, Granado, para urgir "atención 24 horas" y "presencial".

Otra de las reivindicaciones del colectivo es la eliminación de todas las actividades y colaboraciones con entidades "cuyo fin es alecciones en la maternidad". Esta petición se realiza concretamente al Ayuntamiento, que "da subvenciones públicas a organizaciones que se dedican a perseguir a las mujeres que en un momento dado en el que tienen que tomar la decisión de abortar", ha apuntado Granado.

UNA MANIFESTACIÓN "DE TODAS LAS MUJERES"

Por otro lado, ante la previsión de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asista a esta manifestación, desde la Coordinadora han afirmado que les parece "maravilloso", pero han recordado que esta protesta es "de todas las mujeres".

En esta línea, han explicado que en Valladolid hay dos manifestaciones, la convocada por la Coordinadora y otra del Bloque Crítico Feminista, si bien ha detallado que en la suya marchan la gran mayoría de asociaciones feministas pese a no estar de acuerdo "al cien por cien" en las reivindicaciones. En concreto, se refiere al Foro Feminista, que se posiciona como abolicionista y contra la ley trans, a diferencia de la Coordinadora, pero protestará en la misma manifestación aunque en un bloque en la parte trasera.

Por último, desde la Coordinadora de Mujeres han defendido dar la vuelta a los datos sobre la opinión de los jóvenes frente al feminismo, después de un 38 por ciento no se identifique con el mismo. "Hay que pensar que un 70 por ciento sí lo hace", ha puntualizado para, no obstante, alertar a que esto se debe a la "propaganda" de la "ultraderecha" sobre todo en redes sociales.