La Copa del Mundo conquistada por España en el Mundial llegará a Valladolid los días 9, 10 y 11 de octubre

Archivo - Evento de presentación del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Bernabéu, a 7 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo conquistada por España en el Mundial de Estados Unidos prosigue su viaje por toda España y tendrá su siguiente parada en Valladolid, ciudad donde el trofeo recalará junto con la exposición 'Reyes del Mundo' los días 9, 10 y 11 de octubre.

El Salón de Recepciones será el escenario donde todos los aficionados de la Selección española podrán revivir el pasado Mundial de 2026 y acercarse al trofeo de los campeones del Mundo.

Este viernes, 9 de octubre, se podrá visitar entre las 12.00 y las 20.00 horas, y el sábado día 10, de manera ininterrumpida, entre las 10.00h y las 20.00 horas.

Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada a la Casa Consistorial, los visitantes se tendrán que registrar y seguir las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición.

No se va a habilitar un registro previo y la RFEF informa que ese ticket no dará prioridad de acceso. Además, el trofeo de la Copa del Mundo continuará un día más en Valladolid, a disposición de todos los seguidores de la Selección.

El domingo, 11 de octubre, los aficionados podrán visita la Copa en el mismo lugar, el Salón de Recepciones, entre las 10.00 y las 20.00 horas, ininterrumpidamente, aunque no será necesario registrarse ni previamente ni 'in situ' para esta visita.

El acto inaugural de la exposición 'Reyes del Mundo' será en el mismo Salón de Recepciones, este viernes día 9 a las 10.30 horas.

Al mismo asistirán el vicepresidente de la RFEF, Sergio Merchán, el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté; Manuel Heredia, delegado provincial RFCYLF en Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero; y el Consejero de Presidencia de la Junta de Castila y León, Luis Miguel González