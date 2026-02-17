El COPCYL celebra este jueves en Salamanca la charla 'IA y Psicología: riesgos, virtudes y pautas prácticas' . - COPCYL

SALAMANCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará este jueves, 19 de febrero, en Salamanca la charla 'IA y Psicología: riesgos, virtudes y pautas prácticas' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19.30 horas en el Centro Municipal Integrado El Charro (Plaza de la Concordia) y estará presidida por el decano del COPCYL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Salamanca del COPCYL, Ana Belén Silguero.

La ponencia correrá a cargo del doctor en psicología Juan Manuel Sánchez Fuentes y de Julián Hernández Melchor, engineering manager y responsable de calidad de software con más de 15 años de experiencia.

Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?', del Colegio de Psicología de Castilla y León, suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.