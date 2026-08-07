La cordillera Cantábrica y el norte de Burgos estarán este sábado en aviso naranja por lluvias y tormentas - AEMET

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 8 de agosto, avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas en dos zonas de la provincia de Burgos, donde se prevé que estos fenómenos puedan ir acompañados de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes, especialmente en el norte.

En concreto, el aviso naranja afectará a la cordillera Cantábrica de Burgos y al norte de Burgos desde las 16.00 horas y hasta las 23.59 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

La Aemet señala que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes, que serán más probables en el norte de la provincia. Además, Burgos contará con otros avisos de nivel amarillo por fenómenos adversos.

Así, la cordillera Cantábrica, el norte y el Condado de Treviño estarán en aviso por lluvias, con una precipitación acumulada que podrá alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que se han activado avisos por tormentas en el Condado de Treviño, la Meseta de Burgos y la Ibérica burgalesa.

Los avisos por tormentas se extenderán asimismo a otras zonas de la Comunidad. En concreto, la Aemet contempla nivel amarillo en la Cordillera Cantábrica de Palencia, la Meseta de Palencia y la Meseta de Valladolid, también desde las 16.00 hasta las 23.59 horas, ante la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Por otro lado, el episodio de calor mantendrá este sábado en aviso amarillo a otras dos zonas de Castilla y León.

En concreto, el sur de Ávila estará en riesgo por temperaturas máximas de hasta 36 grados, mientras que el Sistema Central de Soria alcanzará previsiblemente los 34 grados. Estos avisos estarán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas.

De este modo, la jornada estará marcada en Castilla y León por un contraste entre el calor, especialmente en el sur de la Comunidad, y el incremento de la inestabilidad durante la tarde en el norte y el este, con Burgos como la provincia que concentra el aviso de mayor nivel por la previsión de tormentas potencialmente fuertes.