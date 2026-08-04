Corral inaugura la nueva EDAR de Escalona (Segovia) que dará servicio a 700 vecinos tras una inversión de 800.000 euros

González Corral en la visita a la nueva EDAR de Escalona. - JCYL

ESCALONA DEL PRADO (SEGOVIA), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha visitado e inaugurado este marte la planta depuradora de aguas residuales del municipio segoviano de escalona del Prado, que ha sido construida con apoyo de la Junta, que ha aportado el 40 por ciento del coste global, estimado en 800.000 euros.

El resto de la financiación de la estación depuradora ha sido sufragado en otro 40 por ciento por la Diputación provincial y, el 20 por ciento restante, por el Ayuntamiento de Escalona del Prado, según ha explicado González Corral.

Durante su paseo por la infraestructura, la consejera de Medio Ambiente y Energía ha manifestado que la nueva EDAR "permite que el municipio depure sus aguas cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente".

Esta obra se incluye dentro del programa que el Gobierno autonómico tiene en marcha, para alcanzar la depuración del cien por cien de los vertidos en la Comunidad.

Al respecto, María González Corral ha explicado que este programa "aunque contempla actuaciones en poblaciones de más de 2.000 habitantes, se centra principalmente en aquellas que no superan esa cifra", al tiempo que ha detallado que la política de "cero aguas sin depurar" integra dos grandes bloques de actuación.

Por un lado, la ejecución de obras en un millar de depuradoras situadas en localidades de menos de 500 habitantes, de las que ya se está actuando en 612. Por otro, 225 actuaciones adicionales en pueblos de entre 500 y 2.000 habitantes, tramo en el que se enmarca la depuradora de Escalona del Prado, que se establece como ejemplo de las 205 en las que ya se ha actuado o se está actuando en la actualidad.

Además del proyecto de Escalona, la consejera ha señalado que la Junta trabaja "en otros 64 proyectos en la provincia de Segovia, 29 de ellos en núcleos de menos de 500 habitantes y 35 en localidades de entre 500 y 2.000 habitantes".

La nueva EDAR de Escalona del Prado prestará servicio a más de 700 habitantes y en su ejecución se ha apostado por la tecnología de humedal artificial, una solución que destaca por su bajo impacto visual y su reducido coste energético, a la que se ha sumado la automatización de todos los procesos internos, lo que permite su gestión y control de forma remota.

El proyecto ha recogido también la instalación de placas fotovoltaicas para reducir el coste del suministro eléctrico, así como la ejecución de colectores de conexión a las redes ya existentes y de los emisarios de vertido del agua tratada al cauce receptor.

La consejera ha subrayado que la Junta "seguirá avanzando en este objetivo" tanto en la provincia de Segovia como en el resto de la Comunidad "con el fin de lograr la depuración total de los vertidos" mediante una fórmula de financiación conjunta entre la Administración autonómica, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.