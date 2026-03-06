Correos admite más de 54.300 solicitudes de voto por correo para las elecciones de CyL, un 6,4% más que en 2022

Archivo - Imagen de una oficina de Correos con el emblema de la empresa - CORREOS - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 54.318 solicitudes de ciudadanos para ejercer su derecho al voto por correo en las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Esta cifra representa un incremento del 6,42% respecto a los comicios autonómicos de febrero de 2022, cuando se gestionaron 51.038 peticiones.

Según ha informado la entidad postal en un comunicado recogido por Europa Press, del total de solicitudes validadas, 37.641 se realizaron de forma presencial a través de la red de oficinas y 16.677 se gestionaron de manera telemática mediante la web oficial de la compañía.

Por provincias, Valladolid lidera el volumen de solicitudes con 10.947, seguida de cerca por León (10.523) y Burgos (8.474). En el lado opuesto se sitúan Soria (2.694) y Segovia (2.883), mientras que el resto de las provincias se reparten de la siguiente manera: Salamanca (7.360), Palencia (4.172), Zamora (4.091) y Ávila (3.174).

PLAZOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

La Oficina del Censo Electoral tiene de plazo hasta el 8 de marzo para remitir la documentación electoral a los solicitantes. Hasta la fecha, Correos ya ha puesto a disposición de los electores 43.130 documentaciones certificadas.

El cartero realizará al menos dos intentos de entrega en mano al destinatario. En caso de no localizar al elector, se dejará un aviso para su recogida en la oficina postal correspondiente, previa identificación mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir.

El plazo para depositar el voto en cualquier oficina de Correos de España finalizará el próximo miércoles, 11 de marzo, en su horario habitual de apertura. La entidad recomienda a los ciudadanos no esperar al último día para evitar esperas y asegurar la correcta gestión del proceso.

REQUISITOS PARA EL DEPÓSITO

Desde la compañía recuerdan que el depósito del voto debe ser personal. Para ello, el elector deberá identificarse obligatoriamente ante el personal de Correos.

En caso de que el solicitante no pueda acudir personalmente, deberá autorizar a otra persona mediante un documento firmado, que debe ir acompañado de una fotocopia del documento de identidad tanto del elector como del autorizado. Correos dispone de un modelo oficial de autorización descargable en su página web para facilitar este trámite.

Además de la gestión del voto por correo, la operadora postal ya ha distribuido 1.917.558 tarjetas censales enviadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se encuentra inmersa en el reparto de la propaganda electoral de las distintas formaciones políticas.

Correos ha subrayado que ha desplegado todos los "recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios" para garantizar el cumplimiento de los compromisos encomendados en este proceso electoral, cumpliendo con sus obligaciones como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal.

