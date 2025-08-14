Cortada la N-625 y confinados dos municipios por el incendio forestal de Barniedo de la Reina (León)

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido al corte de tráfico de la N625 entre León-Santander, que discurre entre los municipios leonesas de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, que se confinan, debido al avance del incendio forestal declarado en la localidad de Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Se trata de un fuego provocado por un rayo que se declaró el miércoles en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina (León), en la comarca de Riaño, ha subido este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y congrega a casi una veintena de medios aéreos y terrestres.

Según los datos aportados por la Junta a través de la plataforma Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se originó a las 23.40 horas del miércoles y se ha elevado al nivel 2 de gravedad a las 16.46 horas de este jueves.