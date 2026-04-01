Una fallecida y seis heridos tras un accidente entre un camión y dos vehículos en Quintanapalla (Burgos)

Cortada la N-I en Quintanapalla (Burgos) tras un accidente con atrapados entre un camión y dos vehículos- TOMÁS ALONSO - EUROPA PRESS

QUINTANAPALLA (BURGOS), 1 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha perdido la vida y otras seis personas han resultado heridas tras un accidente en la carretera N-I a la altura del término municipal del Quintanapalla, en la provincia de Burgos, en el que se han visto involucrados un camión y dos vehículos, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.49 horas de este miércoles, 1 de abril, en el kilómetro 255 de la carretera N-I sentido Burgos, en el término municipal del Quintanapalla donde, según los alertantes, se había producido un accidente con un camión y dos vehículos implicados, el remolque había quedado atravesado cortando ambos carriles y había dos personas atrapadas, por lo que era necesaria la intervención de los bomberos.

El 112 ha dado traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Bomberos Burgos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS), una ambulancia soporte vital básico (SVB), y una unidad medicalizada de emergencias (UME). También ha actuado en el lugar una segunda UME que regresaba de actuar en otro incidente.

En el lugar han actuado los bomberos y los servicios de emergencia que han atendido a seis heridos, de los que aún no constan datos de filiación ni de traslados. Además, se ha confirmado en el lugar el fallecimiento de una mujer.