Cortada al tráfico la avenida de Salamanca de Valladolid ante la presencia de unos 150 tractores en las Cortes

Decenas de tractores recorren una calle de Valladolid en la 'tractorada' que se celebra este 15 de enero. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Salamanca, en Valladolid, se encuentra cortada al tráfico en ambos sentidos entre los cruces con la avenida Real Valladolid y con la calle Padre José Acosta desde antes de las 10.00 horas debido a la 'tractorada' que concita ya a unos 150 vehículos agrarios en el entorno de las Cortes de Castilla y León.

La Policía Municipal ha informado en redes sociales desde primera hora de la mañana sobre la llegada de los tractores, por diferentes accesos, a la ciudad desde las 8.30 horas. A las 9.30 se informaba de que llegaban los primeros vehículos a la zona de las Cortes.

En torno a esa hora se ha comenzado a realizar cortes de tráfico en la avenida de Salamanca y pasadas las 10.00 horas ya se encontraba cerrada al tráfico totalmente entre la avenida Real Valladolid y la calle Padre José Acosta, aunque por esta última vía sí que se puede circular.

Sobre las 10.30 horas unos 150 tractores se encontraban ya en la zona de las Cortes de Castilla y León, donde han ido ubicándose en calles del barrio de Villa del Prado, por lo que se encuentran cortadas al tráfico vías como la calle Monasterio de San Juan de la Peña y Monasterio de la Vid.

La Policía Municipal desvía el tráfico debido al corte de la avenida de Salamanca por la calle Padre José Acosta, en sentido Salamanca, avenida Mundial 82, avenida del Real Valladolid hasta llegar de nuevo a la avenida de Salamanca. En sentido Palencia, el desvío se realiza a la inversa, a partir de la avenida Real Valladolid.