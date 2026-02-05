Cortadas por inundación 15 carreteras secundarias en seis provincias de la comunidad

Carretera inundada en Nava de la Asunción (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico informa, en la tarde de este jueves, del corte total de 15 carreteras secundarias en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Según datos de la web de información del tráfico de la DGT, la provincia más afectada es Salamanca, con un total de cuatro carreteras cortadas, como la DSA-106 entre Calvarrasa y Arapiles; la CM-550 en Carrascal de Barregas; la DSA-206 en Torre Zapata; la DSA-551 entre Villargordo y Brincones, por la crecida del río Uces.

En Ávila están cortadas dos carreteras secundarias, la AV-P-536 y la AV-P-537 a su paso por El Barco de Ávila, por la crecida del río Tormes. Además, se informa de afecciones por la lluvia, con cortes parciales de carriles o circulación condicionada en otros seis tramos.

En Burgos se han cortado la BU-627 en Sotresgudo, por la crecida del río Riomance; y la BU-V-8205 a su paso por Humada, por el río Odra.

En la provincia de León se han cortado totalmente al tráfico las carreteras LE-4104 en Balboa; y la LE-5705 en Villaselán, por la crecida del Cea. En esta provincia también se informa de una carretera cortada en Ponferrada, en este caso por las balsas de agua por la lluvia.

En Valladolid se informa del corte de la carretera VP-4017 en Melgar de Arriba, también por el río Cea. En el caso de Palencia se informa de cortes en la carretera PP-9832, en Perales.

En Segovia se encuentra cortada la SG-V-312 entre La Cuesta y Rebollo y a lo largo de la jornada ha habido cortes en la SG-V-3413 entre Migueláñez y Nava de la Asunción y en la SG-V-9117 en Riahuelas por la crecida del río Riaza.