Corte de tráfico el martes en el tramo de la calle La Granja entre las glorietas de la LE-20 y Cuna del Parlamentarismo

Vista satelital del tramo de la calle La Granja entre las glorietas de la LE-20 y la avenida Cuna del Parlamentarismo. - AYTO LEÓN

LEÓN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León cortará al tráfico el tramo de la calle La Granja entre las glorietas de la LE-20 y la avenida Cuna del Parlamentarismo para la ejecución de trabajos técnicos en la red pública.

Esta restricción de la circulación vial comenzará el próximo martes, 27 de enero, a partir de las 09.00 horas y la previsión oficial sitúa la reapertura del vial el miércoles 28 a las 07.00 horas tras el fin de las tareas, según ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado recogido por Europa Press.

La interrupción del paso permitirá la realización de una verificación del sistema de saneamiento local, labor que se incluye dentro de los planes de ejecución de las obras para el soterramiento del cruce de La Granja en la LE-20.

El corte de este tramo de la vía urbana supondrá el cierre total de los accesos y de las incorporaciones a la glorieta de la LE-20 a la altura de La Granja durante el periodo que duren las intervenciones previstas.

El desvío del tráfico rodado se establecerá en la glorieta situada entre La Granja y Cuna del Parlamentarismo, lugar donde los conductores tomarán obligatoriamente esa avenida para alcanzar la calle La Serna y la ronda LE-20.

El Ayutamiento de León instalará señalización informativa en todo el entorno afectado con el objetivo de que se minimicen las molestias a los usuarios de la vía y se facilite el conocimiento de los recorridos alternativos.

La Policía Local de León activará un dispositivo especial de vigilancia, gestión y regulación del tráfico en las calles adyacentes para que el impacto derivado de esta actuación sobre la movilidad ciudadana resulte lo más reducido posible.