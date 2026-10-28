Cortes de circulación y restricciones de estacionamiento por la gala de clausura del sábado

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha preparado un dispositivo especial de tráfico para este sábado, 31 de octubre, con motivo de la celebración de la gala de clausura de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que incluirá cortes de circulación y restricciones de estacionamiento en el centro de la ciudad.

Según ha informado el cuerpo de seguridad municipal en un comunicado, las afecciones al tráfico rodado se iniciarán a las 15.00 horas con el cierre de la calle Angustias desde la Plaza de San Pablo, medida que afectará también a las vías Torrecilla, San Martín y Esgueva. En esta zona se permitirá únicamente el acceso a los taxis hasta una parada provisional, debiendo realizar la salida por la calle Solanilla.

Posteriormente, a partir de las 16.00 horas, se cerrará la calle Bajada de la Libertad desde la Plaza de Fuente Dorada y Macías Picavea hasta la calle Echegaray, al tiempo que se ejecutarán cortes simultáneos en la Plaza del Poniente y en la calle Duque de la Victoria desde la Plaza de España.

Quedarán exentos de estas restricciones los autobuses urbanos, los taxis, los residentes y los vehículos que accedan a los aparcamientos subterráneos de la Plaza Mayor y Portugalete.

En cuanto a los estacionamientos, la calle San Blas mantendrá la prohibición de aparcar en el tramo de la fachada del Hotel Olid y desde la Plaza de San Miguel hasta la parada de taxis en el lado de los pares. Asimismo, el sábado 31 se prohibirá aparcar en la calle Angustias (desde la calle Bao hasta el número 9) entre las 15.00 y las 22.00 horas, y en la totalidad de la calle Magaña de 10.00 a 22.00 horas.

Por último, la parada habitual de taxis frente al Teatro Calderón quedará suprimida durante la jornada al no ser posible el acceso de estos vehículos, por lo que se habilitará una parada provisional entre la calle Bao y el número 9 de la calle Angustias desde las 15.00 horas y hasta la finalización de las restricciones.

Ante este escenario, la Policía Municipal ha recomendado hacer uso del transporte público y evitar la circulación por las zonas afectadas.