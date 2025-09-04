Las Cortes debatirán por tercera vez tramitar un texto sobre derechos y garantías al final de la vida

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León debatirá por tercera vez la tramitación de un texto legislativo sobre derechos y garantías al final de la vida, en esta ocasión a través de una proposición de ley impulsada por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que registró el pasado mes de marzo "exactamente el mismo" texto que presentó en su día Francisco Igea y con el que el PP estaba de acuerdo, como aseguraron los 'populares' en febrero cuando rechazaron tramitar la iniciativa legislativa sobre la materia que impulsó el PSOE.

"Esto no ha ocurrido creo que nunca en la historia del parlamentarismo. Presentaremos por tercera vez la Ley de derechos y garantías al final de la vida", ha lamentado en concreto Francisco Igea que ha recordado que el Partido Popular apoyó en su día la tramitación del primer proyecto de ley sobre esta materia, que luego se suspendió "en un acto de venganza personal desconocido también en la historia del parlamentarismo por parte del PP".

Tanto Igea como Pablo Fernández han recordado que en el último debate sobre esta materia --la toma en consideración de la proposición de ley que impulsó el Grupo Socialista en febrero de 2025-- la procuradora del PP Paloma Vallejo afirmó, y está recogido en el diario de sesiones, que estarían a favor de votar la primera norma que se registró, por lo que esperan que esta vez den el visto bueno a la toma en consideración.

"Para dar satisfacción a la señora Vallejo y al conjunto del Partido Popular vamos a presentar el texto original que les gustaba. Esperamos con ansiedad sus explicaciones y el sentido de su voto", ha ironizado Igea mientras que Fernández se ha reafirmado en que su texto reproduce los mismos términos con los que el PP estaba de acuerdo "en todo".

Fernández ha advertido al respecto que el PP no puede anteponer "sus odios, sus controversias, sus desencuentros y su inquina con determinados procuradores" --en referencia a Francisco Igea, ex socio de Gobierno de Fernández Mañueco-- a los derechos y garantías de las personas al final de su vida y al derecho de los ciudadanos a elegir cómo morir y a "elegir morir con dignidad".

Desde el Grupo Socialista su portavoz, Patricia Gómez Urban, ha avanzado el voto a favor de la toma en consideración del nuevo texto desde el convencimiento de que hay que plantear enmiendas para mejorar algunos aspectos.

La toma en consideración de esta proposición de ley pondrá el broche al primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones que, según han avanzado los distintos portavoces tras la Junta que ha fijado el orden del día, tendrá los incendios del verano y la gestión del Gobierno autonómico como tema central de debate.

De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una PNL pera pedir la reprobación y el cese del titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desde el convencimiento además, en palabras de Patricia Gómez Urbán, de que "no debería haber sido nunca consejero".

"No hay motivos para mantenerle como consejero de Medio Ambiente", ha aseverado la portavoz del Grupo Socialista en sintonía con Igea y con Pablo Fernández que también han exigido la dimisión del consejero que el de Unidas Podemos ha hecho extensiva al propio presidente de la Junta por su "catastrófica, negligente y criminal gestión de los incendios".

El orden del día contempla el debate de otra PNL de UPL sobre incendios, asunto que centrará la pregunta de control de Francisco Igea a Fernández Mañueco que quiere saber si el jefe del Ejecutivo vamos respalda o no la acción de su consejero. "A cualquier observador imparcial le parecería que no", ha ironizado Igea después de que Suárez-Quiñones entrase dos minutos más tarde al pleno extraordinario del pasado viernes "para ser humillado públicamente y para que públicamente se viera su vergüenza, su silencio y la falta de mirada y comunicación del presidente".

Patricia Gómez Urbán ha avanzado que la batería de preguntas del Grupo Socialista se centrará también en la gestión de los incendios forestales del verano en León, en Salamanca, en Zamora, en Ávila y en Palencia.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha centrado la PNL de su cupo en la condonación de deuda a Cataluña para instar al Gobierno a retirar el anteproyecto de ley. "Castilla y León no va a pagar los privilegios concedidos a los separatistas", ha advertido el portavoz de los 'populares' en las Cortes, Ricardo Gavilanes, que ha vuelto a calificar la medida de "chantaje político".

Gavilanes ha comparado la condonación de deuda con una comunidad de propietarios donde se perdona a los morosos y el resto paga. "No es solidaridad, es injusticia", ha aclarado y ha acusado al PSOE de Castilla y León de complicidad por su silencio ante el favoritismo del Gobierno hacia Cataluña con la advertencia de que si sigue adelante, el PP lo llevará al Tribunal Constitucional.

En el caso del Grupo Vox ha vuelto a registrar una PNL en materia de inmigración y con medidas contra la inmigración masiva e ilegal para hacer frente a la realidad de las calles "que ya está aquí", en palabras de David Hierro.