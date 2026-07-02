Cortes al tráfico desde el lunes por mantenimiento en el Túnel de Piqueras, en la N-111 entre Soria y La Rioja

Transportes avanza en los trabajos de mejora del Túnel de Piqueras en la N-111 entre Soria y La Rioja - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cortará este lunes al tráfico el túnel de Piqueras, situado entre los km 261,4 y 263,8 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León, en la provincia de Soria, y La Rioja, por trabajos de mantenimiento.

Durante este periodo, se van a llevar a cabo los trabajos de limpieza del túnel, ajuste y orientación de cámaras para la actualización del sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI), además de la inspección y reparación de los sistemas de ventilación, iluminación, paneles de mensaje variable y CCTV.

Por ello, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este lunes hasta el jueves 9 de julio, de 08.00 a 20.00 horas, se cerrará el túnel de Piqueras al tráfico, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Durante las horas nocturnas, el túnel permanecerá abierto a la circulación. Se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la N-111A, que discurre por el puerto de Piqueras, entre los km 260,2 y 271.