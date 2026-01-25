Cortes de tráfico por obras en la calle San Martín de Valladolid: fechas, tramo y buses afectados

La calle San Martín de Valladolid registrará cortes de tráfico desde este lunes por obras en sendos edificios - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ejecución de obras en sendos edificios provocará cortes en la calle San Martín de Valladolid desde este lunes, en concreto con afección al tráfico rodado en el tramo entre la calle Empecinado y Angustias.

El primero de los cortes tendrá vigencia desde este lunes, 26 de enero, y hasta el 3 de febrero, a la altura de los números 4-6, para el desarrollo de un proyecto de 20 viviendas, garajes y trasteros, y el segundo, entre los días 11 y 12 de febrero, por el montaje de una grúa torre en el número 14 de la calle, para la rehabilitación integral de un edificio.

Las dos actuaciones, autorizadas por el Servicio de Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Valladolid, se desarrollarán en horario de 8.00 a 18.30 horas y tendrán afecciones similares a la circulación.

Durante estos trabajos será necesario cortar completamente el tráfico en el tramo afectado, por lo que los vehículos podrán continuar por las calles Padilla y Torrecilla, desde donde será posible retomar la calle Angustias para acceder al centro de Valladolid, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las afecciones alcanzarán también al transporte público, de manera que la línea 2 de Auvasa deberá modificar su recorrido mientras duren los cortes, lo que implicará la supresión temporal de la parada situada en la calle Chancillería, número 5. El resto de paradas de esta línea se mantendrán sin cambios.

En cuanto al tránsito peatonal, se habilitarán itinerarios alternativos señalizados, con desvíos puntuales a la acera opuesta cuando sea necesario, para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Además, el tramo no directamente afectado quedará organizado como fondo de saco y se permitirá únicamente el acceso a vados autorizados y servicios, que no se interrumpirán.

El Ayuntamiento ha precisado que estos cortes programados se tratarán de aprovechar para acometer pequeñas reparaciones en la calzada, para optimizar así la intervención y evitando nuevas afecciones a corto plazo.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada .