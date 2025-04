El coste del soterramiento en Palencia ronda los 1.000 millones de euros y las obras durarían 15 años

PALENCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coste total actualizado del soterramiento en Palencia ronda los 1.000 millones de euros y las obras se prolongarían durante unos 15 años, según han trasladado este martes la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, tras mantener un encuentro con el presidente de Adif.

Bilbao ha explicado que el informe técnico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para el soterramiento contempla una longitud aproximada de 3.750 metros, "una prolongación prevista hacia el sur de la ciudad para poder mantener el servicio ferroviario durante las fases provisionales", lo que supone mil metros más sin contar con las rampas del estudio informativo. "El canal de acceso albergaría tres vías, dos de ancho estándar más una de ancho convencional", ha añadido.

Según Adif, el presupuesto de ejecución material es de 462 millones de euros, incluidas las situaciones provisionales, desvíos y estación provisional, mientras se adecúan las obras, que supondrían 78 millones de euros. "A esa cantidad habría que sumar el beneficio industrial, gastos generales y el IVA, por lo que el presupuesto base de licitación sería de 642 euros".

Además, a este coste, hay que añadir otros como asistencias técnicas para la obra, que supondría entre un 10 y un 12 por ciento del coste del presupuesto de ejecución material, así como el desvío del arroyo de Villalobón, que serían otros 110 millones de euros. "Habría que urbanizar los terrenos que quedarían libres, con un coste de 1,70 millones de euros, así como gastos imprevistos o no cuantificados que "serían potestativos", que según el informe técnico tendrían que tener una partida del 20 por ciento del presupuesto de ejecución material debido al aumento del coste de material. Esta partida ascendería a 125 millones de euros.

"Si sumamos el total, el coste ascendería a entre 875 y 1.000 millones de euros con una estimación de plazo de ejecución de entre 11 y 15 años", ha precisado el concejal de Urbanismo.

PASARELA DE SAN ANTONIO

Por otra parte, Álvaro Bilbao ha apuntado que en la reunión también se ha abordado la pasarela de San Antonio, donde Adif ha apostado por "no demolerla" y crear una paralela y después derribar la actual, aunque lo están estudiando.

Asimismo, ha afirmado que la Diputación ha solicitado a Adif que si se tira la pasarela "no pasa nada" porque se puede acceder por el Camino de San Román mientras duren los trabajos para su arreglo.

En otro orden de cosas, Andrés ha trasladado que en el tema de las pantallas acústicas Adif se puso en contacto hasta en dos ocasiones con el Ayuntamiento el 28 de marzo de 2022 y el 16 de febrero de 2023. "Tras comprobar en el registro que fue así, se ha visto que el Consistorio no emitió informe, por lo que el Administrador Ferroviario entiende que está conforme con el mismo". "Eso es falta de transparencia, de comunicación a la ciudad. No vamos a permitir que construyan un muro de Berlín y Adif ha mostrado su disposición y va a buscar cauces para que si el ayuntamiento no está de acuerdo no se pongan las pantallas".

Por último, Andrés ha afirmado que a últimos de 2022 Junta, Adif y el Ayuntamiento gobernado por Ciudadanos y Partido Popular apostaron por un "soterramiento blando". La última reunión al respecto se produjo en marzo de 2023, momento en el que se estableció que se va a redactar un protocolo. Por el momento, el equipo de Gobierno se va a reunir con el resto de grupos municipales y con el Plataforma del Soterramiento para "mantener un diálogo constante" y ver qué decisiones se toman.