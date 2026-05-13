La creación de empresas sube un 24% en marzo en CyL

Archivo - Varias cajas de frutas - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 24 por ciento en marzo en tasa interanual con un total 388 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 119, un 43,4 por ciento más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la Comunidad de la serie histórica, además, con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Castilla y León encadena siete meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 388 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 9,84 millones de euros, lo que supone un 68,14 por ciento más que en el mismo mes de hace un año.

De las 119 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Castilla y León, 101 lo hicieron voluntariamente; 7 por fusión con otras sociedades y las otras 11 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63 por ciento), Extremadura (+53,98 por ciento) y Cataluña (+49,03 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05 por ciento) Navarra (+4,76 por ciento) y Aragón (+10,99 por ciento).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52 por ciento), Canarias (+56,34 por ciento) y Castilla y León (+43,37 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50 por ciento, 45,95 por ciento y un 18,52 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 14,4 por ciento en Castilla y León en marzo, hasta las 77 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 37,59 millones de euros, cifra un 10,4 por ciento inferior a la de marzo del año anterior.