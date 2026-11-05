CreaVA abre la convocatoria de su 14 edición para impulsar el talento artístico local de Valladolid

Festival CreaVa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival CreaVA impulsado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) ha abierto la convocatoria de su décimocuarta edición, que se celebrará del 16 de abril al 30 de mayo de 2027, a la que Artistas y espacios creativos de Valladolid podrán presentar sus proyectos hasta el 29 de noviembre mediante la sección 'Open calls' de la web de CreArt.

La cita lleva el trabajo de creadores y comisarios locales a espacios poco convencionales de la ciudad, como cafeterías, comercios, cines o centros educativos que se transforman en salas de exhibición para acercar el arte contemporáneo a todos los públicos.

Podrán concurrir artistas nacidos o residentes en la provincia de Valladolid que trabajen en cualquier disciplina de las artes visuales. Para favorecer la visibilidad del nuevo talento, los solicitantes no deben haber presentado una exposición individual en la ciudad en los últimos tres meses ni haber participado en actividades de la FMC o CreArt durante los dos últimos años.

Los proyectos seleccionados se mostrarán en un espacio alternativo de la ciudad designado por la organización y contarán con 700 euros para honorarios y gastos de producción, cantidad que asciende a 900 euros en el caso de proyectos conjuntos de dos o más artistas. Se elegirán como máximo dos propuestas, una de las cuales estará reservada a artistas menores de 40 años.

La convocatoria se dirige también a establecimientos y espacios que quieran organizar un proyecto creativos propio. Cada espacio seleccionado dispondrá de 1.600 euros para gastos de producción y honorarios del artista, partida en la que los honorarios representarán al menos el 40 por ciento.

Se seleccionarán un máximo de cinco proyectos "curatoriales". Los espacios que no resulten elegidos para desarrollar una exposición propia podrán acoger, si lo desean, alguna de las muestra comisariadas por la organización.

Un comité formado por la coordinadora de CreArt y los comisario de CreVA valorará las candidaturas según su calidad, originalidad y encaje con los objetivos del festival. El certamen pretende consolidarse como una plataforma de promoción del talento local y de dinamización del tejido creativo de valladolid.