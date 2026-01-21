Crecen un 2,91 por ciento las defunciones en CyL en la primera semana de enero, frente a una caída del 1,95 nacional

Archivo - Un ramo de flores frente a varios nichos del cementerio de San Isidro, a 1 de noviembre de 2023,. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León aumentaron un 2,91 por ciento en la primera semana de enero, frente a una caída nacional del 2,91 por ciento, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

En concreto, en la primera semana del año se han registrado en la Comunidad un total de 649 defunciones y en el conjunto nacional se han alcanzado las 9.803. El pasado año las defunciones cayeron un 17,78 por ciento con un acumulado entonces de 631 defunciones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones de la primeras semana de 2026 y también las registradas hasta final de diciembre de 2025, es decir, hasta la semana 52. Sobre este último periodo el incremento de defunciones fue de 2,60 por ciento con un total de muertes en la Comunidad de 582 y un total acumulado en el conjunto del año de 29.138.

Los datos nacionales en este caso registraron un incremento del 3,47 por ciento, con 9.739 fallecimientos y un acumulado en el año de 448.408.