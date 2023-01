'Crecimiento personal a tortazos', un libro contra la "felicidad impuesta"

Subraya que "no es algo programado ni que se pueda comprar" y anima a romper este círculo vicioso: "Es sencillo pero no es fácil"

El vallisoletano Jesús Ignacio San José se rebela contra la "felicidad impuesta" en 'Crecimiento personal a tortazos', donde huye de la idea de los libros de autoayuda para plantear, desde su visión personal y "más científica", un buen número de reflexiones, ideas, consejos y técnicas para tener "una vida más plena".

"No siempre hay por qué estar felices, nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad, sino para la supervivencia y para perpetuar la especie. La felicidad es un valor añadido que tenemos que aprender de generación en generación", ha defendido en una entrevista concedida a Europa Press.

San José ha criticado los discursos, seminarios y marcas que venden la imagen de la felicidad como algo permanente y basado totalmente en una actitud personal y advierte de que esa presión social resulta "contraproducente".

En este sentido, ha cargado contra el efecto de "comparación" que provocan las redes sociales, donde todo el mundo ha de aparecer "con la mejor sonrisa y en playas increíbles". "No vemos que es sólo una parte, la emoción se antepone a la razón. Nos hace daño", sentencia el autor, quien recuerda cómo en esta era de sobre exposición social y felicidad imperativa "el índice suicidios y de divorcios está al alza".

Militar de carrera, Jesús Ignacio San José (Valladolid, 1965) comenzó a estudiar el comportamiento y el funcionamiento de la mente tras sufrir un episodio de malestar físico vinculado a lo emocional posterior a su regreso de Afganistán y el tener afrontar un divorcio.

"¿CÓMO VAN A SER LAS EMOCIONES?"

"Al volver a suelo español comencé a sentirme mal. Estuve tres días sin poder dormir. El médico me dijo que había estado somatizando emociones durante un periodo de estrés y al relajarme, afloraron", ha explicado, para reconocer a continuación que tuvo dificultad para aceptarlo al no ser "algo tangible". "Nos cuesta mucho pedir ayuda ante un dolor emocional no tangible. Yo le decía al médico: ¿Cómo van a ser las emociones? Dame la pastilla y quítame el dolor", ha ejemplificado el vallisoletano, quien no obstante apunta que no fue hasta que trató sus emociones cuando desapareció el dolor físico.

De toda esa experiencia ha nacido 'Crecimiento personal a tortazos' (Círculo Rojo, 2022), una recopilación de vivencias que le ha tomado doce años de trabajo y que comparte para que puedan ayudar a otros en su situación, si bien advierte de que el contenido del libro "no es una verdad absoluta". "Es mi verdad, lo que a mí me ha ayudado, tal vez a alguien también pueda ayudarle el leerlo", ha explicado San José, quien subraya que a él le ha "sanado profundamente". "No quería morirme con la música dentro", ha apostillado.

Escrito de una forma que se pretende amena y sencilla para llegar a todos los públicos, el libro busca, a lo largo de 268 páginas y con apoyo gráfico, ayudar a salir del "círculo vicioso" que generan la evolución de los pensamientos en emociones, sentimientos, creencias, acciones, hábitos, vida y destino, y avanzar hacia una "espiral creativa", un cambio vital que está "a un solo pensamiento", pero que aunque "es sencillo, no es fácil".

"Requiere disciplina, actitud, mucho tesón", afirma San José, quien incide en que los discursos y seminarios que venden la felicidad como un artículo "hacen daño a mucha gente", la cual tras superar el "pico de euforia" con que sale se da cuenta de que "no es tan fácil" y que se crece a base de "tortazos emocionales".

Tras publicarse a finales del año pasado, el autor reconoce la buena acogida que ha encontrado en este tiempo y prepara una próxima presentación de la obra.

Además de en Afganistán, ha participado hasta en cinco misiones en Bosnia y estuvo destinado también en el Sahel. Presidente de la ONG Rekko Ibérica, ha sido cooperante internacional con diferentes asociaciones y ha recorrido más de 30 países. En 2001 logró el Premio Investigación Provincia de Valladolid con el libro 'La Santa Espina, el monasterio y su entorno'. Formado como 'coach' cuántico y en desarrollo personal e inteligencia emocional, imparte charlas y organiza eventos de crecimiento personal.