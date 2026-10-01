El Creer acoge el Encuentro de la Asociación de Enfermedades Raras del País Vasco, Espina Bífida e Hidrocefalia

BURGOS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer), del Imserso en Burgos, acoge del 2 al 4 de octubre el Encuentro de la Asociación de Enfermedades Raras del País Vasco, Espina Bífida e Hidrocefalia (Asebier).

Asebier ha organizado, en colaboración con el Creer, un programa de actividades orientado a favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias, las relaciones personales y el bienestar de las personas participantes y sus familias, detalla el centro en un comunicado.

Entre las actividades previstas se encuentran una visita guiada por las instalaciones del centro, un taller de música, una actividad de terapia con perros y un taller de movimiento saludable.

El programa se completa con una salida cultural por la ciudad de Burgos y una visita a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), que permitirá a las familias conocer el patrimonio arqueológico de la provincia.

Asebier es una asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras, con y sin diagnóstico, y sus familias, promoviendo su autonomía, autodeterminación e inclusión social.

Entre sus objetivos destacan la defensa de sus derechos, la atención especializada, el apoyo a las familias y el fomento de la participación social.