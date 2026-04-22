El CREER de Burgos, sede de un encuentro sobre extrofia vesical, cloacal, epispadias y patologías afines

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), del Imserso en Burgos, acoge entre este viernes y el domingo el Encuentro de la Asociación de personas y familias afectadas de extrofia vesical, cloacal, epispadias y patologías afines (Asafex).

El objetivo principal de este encuentro, organizado por Asafex en colaboración con el CREER, es fomentar la convivencia entre familias, compartir experiencias y ofrecer apoyo psicológico y social a las personas con el complejo extrofia- epispadias.

Durante tres días, los asistentes participarán en una reunión de convivencia de familias, en un taller de psicología y en la asamblea de la asociación. Además, compartirán espacios informales para el intercambio de experiencias y disfrutarán de una salida por la ciudad de Burgos.

El complejo extrofia-epispadias (CEE) representa un espectro de malformaciones genitourinarias con diferentes grados de gravedad, que incluye desde el epispadias (E) y la extrofia vesical clásica (EVC) hasta la extrofia de cloaca (EC), la forma más grave.

Dependiendo de la severidad, el CEE puede afectar al sistema urinario, al aparato locomotor, a la pelvis, al suelo pélvico, a la pared abdominal, a los genitales y, en ocasiones, a la columna vertebral y al ano.