La criminalidad repunta en CyL un 6,1% hasta septiembre, con un 14,4 más de agresiones sexuales con penetración

Evolución de la criminalidad en Castilla y León. - EP DATA

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad ha repuntado en Castilla y León un 6,1 por ciento en el tercer trimestre de 2025, 5,1 puntos más que la media nacional, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 14,4 por ciento los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores, al igual que las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 14,4 por ciento, ambos datos también superiores al conjunto del país.

Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, de los que se hace eco Europa Press, hasta el mes de septiembre aumentaron en la Comunidad los datos de Criminalidad Convencional un 2,8 por ciento; los de ciberciminalidad, un 14,7 por ciento y el total de infracciones penales, que fueron de 72.278, lo que supone el 6,1 por ciento más con respecto a los mismos datos del pasado año y que son superiores a los de la media nacional (-0,6 por ciento; ocho por ciento y uno por ciento, respectivamente).

En cuanto a la criminalidad convencional, el incremento en los nueve primeros meses del año alcanzó el 2,8 por ciento mencionado. La mayor subida se ha experimentado en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, con un total de doce, con un 71,4 por ciento -- y de las agresiones sexuales con penetración, 119, un 14,4 por ciento más. Las lesiones y riñas tumultuarias también se incrementan un 9,4 por ciento --por un 7,5 del conjunto del país--, con un total de 900.

Los delitos contra la libertad sexual acumulan una subida del 4,7 por ciento, para un total de 532, los hurtos también aumentan un 1,3 por ciento --13.200 casos--, si bien disminuyen, entre otros, los homicidios en grados de tentativa, un 21,1 por ciento --un total de 30--; los robos con violencia e intimidación, un 7,1 por ciento o los robos con fuerza en domicilios, un 5,2 por ciento.

En cuanto a la cibercriminalidad, aumenta un 14,7 por ciento este tipo de delitos, impulsados por las estafas informáticas, con un 14,4 por ciento más --18.716-- y el resto de ciberdelitos --16,9 por ciento--.

Las infracciones penales totales alcanzaron las 72.278, lo que refleja un incremento del 6,1 por ciento, ya que en el mismo periodo del pasado año se contabilizaron 68.146.

POR PROVINCIAS

Por provincias, la criminalidad creció en seis de las nueve de Castilla y León. Así, aumentó en mayor proporción en la provincia de Palencia con un incremento del 12,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024, seguida de Segovia con un 12 por ciento más, Burgos un 4,1 por ciento más, Salamanca con un 3,4 por ciento, Valladolid con un 3,3 por ciento más y, por último Zamora con un uno por ciento más.

No obstante, se han registrado caídas en tres provincias, se trata de Soria con -4,2 por ciento, Ávila con un -3,5 por ciento con respecto al acumulado de enero a septiembre de 2024 y León con un -0,7 por ciento.

En cuanto al total de infracciones penales se han registrado aumento en todas las provincias, con especial incidencia en Segovia con un 13,8 por ciento más, seguida de Palencia con un 8,1 por ciento más; Burgos un 8 por ciento más y Zamora con un siete por ciento más.

Tras ellas se han situado Valladolid con un 6,2 por ciento más, Salamanca con un incremento del 5,9 por ciento, León un 3,3 por ciento más, Soria con un 2,8 por ciento más y, por último Ávila con un 1,2 por ciento más.

La cibercriminalidad también ha aumentado en toda la Comunidad a excpeción de Palencia con una caída del 2,4 por ciento. Así, el crecimiento más notable se ha registrado en Zamora con un 26,9 por ciento más, seguida de Soria con un 22,1 por ciento más y Burgos con un 20,8 por ciento.

Por debajo del 20 por ciento se ha situado Segovia con un 18 por ciento más, Ávila un 15,1 por ciento más; León con un 14,7 por ciento, Valladolid un 13,1 por ciento y Salamanca con un aumento del 11,3 por ciento.

DATOS NACIONALES

El Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del uno por ciento sobre el año 2024. El anterior informe, con datos hasta junio, había anotado un descenso del 0,9 por ciento.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte que los delitos contra la libertad sexual crecen un 3,7 por ciento sobre 2024, "pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7 por ciento en 2024 sobre 2023)".

Sobre el "aumento sostenido" de los delitos de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6 por ciento, Interior reitera que el dato debe ponerse en relación "en parte con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social", ya que está reduciéndose los niveles de infradenuncia.

Un total de 1.496.618 delitos (80 por ciento del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6 por ciento. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20 por ciento del total) presenta un incremento del 8 por ciento sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4 por ciento) son estafas informáticas.

"Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica", ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

El dato de homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantiene en 273 delitos registrados, los mismos que en 2024, mientras que los anotados en grado de tentativa aumentan un 2,1 por ciento. Por su parte, los delitos por lesiones y riña tumultuaria suben un 7,5 por ciento y los 87 secuestros representan un alza del 13 por ciento.

BAJAN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1 por ciento de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 3,2 por ciento.

En concreto, Interior destaca que los robos con violencia o intimidación (47.173) hasta septiembre de 2025 disminuyen un -0,9 por ciento sobre igual período de 2024; los robos con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones, un -10,6 por ciento y los hechos producidos en domicilios caen un 10,1 por ciento.

Los hurtos (480.249 casos en 2025) disminuyen un 2.2 por ciento sobre 2024, mientras que las sustracciones de vehículos (24.478 hechos) descienden un 1,2 por ciento.

Los delitos de tráfico de drogas aumentan un 4,3 por ciento, de 16.392 hechos registrados en los nueve primeros meses de 2024, a 17.093 en 2025. "Este aumento está muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar", apunta Interior.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña anota un descenso de la criminalidad del 2,8 por ciento y la Comunidad de Madrid, del 0,8 por ciento. En Andalucía, sin embargo, los delitos subieron un 2 por ciento y en la Comunidad Valenciana otro 2,3 por ciento, según el balance de Interior, que también registra ascensos en las islas Canarias (+3,3 por ciento) o en Baleares (+4,8 por ciento).