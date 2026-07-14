Cristina Ayala, presidenta de la Red Española de Capitales de la Cultura creada por la FEMP

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 14 Jul. (EUROPA PRESS) - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, presidirá la Red Española de Capitales de la Cultura puesta en marcha por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que nace con el objetivo de promover la cultura como eje estratégico del desarrollo urbano, motor de cohesión social, identidad y proyección internacional.

La regidora municipal ha recibido este encargo "con mucha ilusión" y ha recordado que, en la hoja de ruta que ha fijado en el Ayuntamiento de Burgos, la cultura y el patrimonio conforman, junto al sector industrial, "ejes estratégicos para el desarrollo de proyectos e iniciativas".

"Me hace especial ilusión este nombramiento puesto que supone un reconocimiento a los esfuerzos realizados por el actual equipo de Gobierno en materia cultural, a todo el trabajo que ha girado en torno a Burgos 2031 y nuestro compromiso, que hoy es ya una realidad, de dotar a la ciudad de una mayor y mejor programación estable, muy accesible y pensada para todos los públicos", ha aseverado Ayala.

Esta red responde a la necesidad de contar con un espacio estable, técnico y político que permita sostener el impulso cultural municipal, reforzar la cooperación territorial y garantizar el retorno al esfuerzo técnico, económico y de participación social que realizan los municipios en materia cultural.

La red nace con vocación de colaboración directa con el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, motivo por el que desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias ya se han establecido los contactos necesarios para analizar fórmulas de colaboración institucional.

Por ello, se concibe como un mecanismo para crear un foro permanente de cooperación y aprendizaje mutuo entre las ciudades comprometidas con la innovación cultural y articular una estrategia común con el Gobierno central e instituciones europeas.

Esta nueva herramienta mejorará, además, la visibilidad internacional del conjunto de ciudades españolas y estudiará la posibilidad de implantar un modelo de Ciudad Española de la Cultura, favoreciendo de este modo un legado estructural en innovación cultural, gobernanza participativa y cultura urbana.