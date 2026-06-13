Cristina Sanchidrián, María Pardo, Alberto Díaz, Joaquín A. Pino y Carlos Pollán, las nuevas caras del Gobierno de CyL

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo equipo de Gobierno de la Junta, que lidera el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, en el que es su tercer mandato, incorpora cinco caras nuevas, dos mujeres, Cristina Sanchidrián y María Pardo, ambas del PP, y tres hombres, todos ellos de Vox, Alberto Díaz Pico, Joaquín Antonio Pino y Carlos Pollán.

La abulense Cristina Sanchidrián, que asume la cartera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, es licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación. En 2006 se incorporó como arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Ávila hasta que en enero del pasado año fue nombrada jefa del Servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia de Ávila. En las pasadas elecciones del 15 de marzo, encabezó la lista del PP a las Cortes por la provincia abulense.

La vallisoletana María Pardo, que dirigirá la Consejería de Educación, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, con una trayectoria académica y profesional, ya tiene experiencia de gobierno ya que entre 2017 y 2019 fue directora general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid tras lo que desde 2019 asumió la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, cargo en el que cesó el pasado mes de febrero para encabezar la lista del PP por Valladolid en los comicios del pasado 15 de marzo.

Por su parte, el leonés Carlos Pollán, quien ha presidido las Cortes, en la pasada Legislatura, asume la vicepresidencia Primera así como la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, es graduado Social Colegiado por la Universidad de León y Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela. Ha trabajado en el área laboral y de seguridad social en su propio despacho así como en el sector de la electrónica y fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones del pasado 15 de marzo.

El vallisoletano Alberto Díaz Pico, es Licenciado en Derecho por la UVA y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, ha sido jefe Servicio de Formación Continúa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 2008 a 2011; secretario Técnico Funcional del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 2011 a 2023; coordinador de la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de 2013 a 2022; secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de 2022 a 2024, dirigida entonces por Mariano Veganzones y técnico de la Dirección General de Deportes desde 2024.

El abulense Joaquín Antonio Pino, que asume la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con varios másteres universitarios en Ingeniería Agronómica, en Alta Dirección, en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial o en Biotecnología. Pino es agricultor y presidente de Asaja desde 2008 además de Funcionario de carrera del Estado de Ingenieros Agrónomos desde el año 2023.