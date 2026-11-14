El 'Cristo Despojado' de Valladolid saldrá en procesión el 21 de noviembre por el 225 aniversario de su hechura

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid conmemora este año el 225 Aniversario de la hechura de la imagen del Santo Cristo del Despojo, realizada en 1801 y para ello ha programado diversos actos que culminarán con una procesión extraordinaria prevista para el 21 de noviembre.

Los actos comenzarán el lunes 16 de noviembre con las 'Noches Nazarenas' dedicadas en esta ocasión al estudio de la historia de la talla del 'Santo Cristo del Despojo' y de su autor, el imaginero Claudio Cortijo Hernández.

La conferencia correrá a cargo del doctor en Historia del Arte y director de la revista 'La Pasión de Valladolid', Javier Baladrón y del restaurador y profesor de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid, Andrés Álvarez.

Asimismo, del 16 al 20 de noviembre el 'Santp Cristo del Despojo' estará expuesto para la veneración de los fieles en un altar efímero dispuesto sobre las antiguas andas de 'Nuestro Padre Jesús Nazareno' en la iglesia penitencial de Jesús. El día 20 tendrá lugar la Eucaristía en honor al Cristo.

Los actos culminarán con una procesión extraordinaria el 21 de noviembre a partir de las 16.30 horas que partirá desde la iglesia de Jesús para dirigir sus pasos hasta la parroquia de San Andrés, templo en el que recibió el bautismo el imaginero Claudio Cortijo Hernández. A la llegada se celebrará un solemne 'Te Deum', que será interpretado por el coro de la EMVA.