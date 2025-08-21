Cruz Roja advierte de que no solicita donaciones para afectados por incendios de León

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha advertido de que no solicita donaciones de materiales ni económicas para los afectados por los incendios de la provincia de León, algo que ha aclarado tras la aparición de algunas informaciones que vinculan a la entidad con una supuesta campaña de recogida de recursos.

"Ninguna de nuestras 15 asambleas comarcales en la provincia de León ha habilitado puntos de recogida ni ha promovido acciones de captación de recursos con este fin", ha asegurado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, ha explicado que, tras más de diez días de intervención continuada durante la emergencia, Cruz Roja sigue contando con los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de todas las personas atendidas y alojadas en los distintos albergues que gestiona y "la respuesta se mantiene con eficacia y sin carencias operativas".

Por ello, ha reiterado que, si en algún momento fuera necesaria la colaboración ciudadana o el apoyo de la comunidad, será Cruz Roja quien lo comunique de forma oficial a través de sus canales habituales.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva y ha pedido que "no se difunda información no contrastada ni se asocie a Cruz Roja con campañas de ayuda que no han sido promovidas ni autorizadas por la organización".

Finalmente, ha agradecido el interés solidario de la ciudadanía, pero ha insistido en la importancia "de actuar con prudencia y rigor, más aun en este tipo de situaciones".