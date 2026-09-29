Cruz Roja atendió en 2025 a más de 3.800 mayores y cuidadores en la provincia de Valladolid

Actividad de Cruz Roja para mayores en la provincia de Valladolid. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja atendió en 2025 en la provincia de Valladolid a un total de 3.812 personas mayores y cuidadores, la mayoría de ellas --73 por ciento--, mujeres.

La organización aporta estos datos ante la proximidad del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad. Para Cruz Roja, se trata de "uno de los colectivos principales" de su intervención.

Del total, un 36 por ciento son mayores de 85 años y para ellos Cruz Roja desarrolla "varios proyectos y una gran diversidad de actividades, con distinto enfoque y objetivos", destinados tanto a ellas como a las personas cuidadoras no profesionales, como Promoción de la Red social y del Envejecimiento Saludable (1.565 personas) que pretende mejorar las relaciones sociales de estas personas en su entorno cercano y comunitario, promoviendo la participación social minimizando los efectos del aislamiento y sentimientos de soledad, y mejorando las relaciones intergeneracionales, tanto dentro, como fuera de la familia.

Dentro de este proyecto se realizan distintas actividades como el Espacio Mayores, las tertulias, rutas o los talleres de Estimulación Mental o Nuevas Tecnologías y Tablet para intentar reducir la brecha digital.

Otro de los proyectos es el de Servicios Complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio (563 personas) que está destinada a aquellas personas con dificultad en su autonomía y posibilitarlas una mayor independencia en la vida diaria dentro de su entorno habitual.

Cruz Roja facilita el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas, bastones y andadores, entre otros, y los acompañamientos necesarios para la realización de gestiones.

En Información, capacitación y apoyo a familias cuidadoras de personas mayores (53 personas) se ofrece a las familias cuidadoras de personas dependientes a su cargo, mayores de 65 años, un espacio de descanso y respiro a través del acompañamiento y apoyo del voluntariado.

A través de este proyecto, las personas cuidadoras comparten un espacio con otras personas que se encuentran en su misma situación.

Estos tres proyectos están subvencionados por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y que están financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Por otra parte, Cruz Roja lleva a cabo el servicio de Teleasistencia (1.596 personas en teleasistencia domiciliaria y 96 personas en teleasistencia móvil) cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, proporcionar una rápida intervención en situaciones de emergencia y posibilitar la estancia en su domicilio a aquellas personas que no precisen de cuidados permanentes.

La Organización Humanitaria contó en 2025 con la participación y apoyo de 371 personas voluntarias mayores de 65 años en los diferentes proyectos y actividades que se desarrollan en las 13 asambleas comarcales de Valladolid.

Además, Cruz Roja lleva a cabo el proyecto Fomento del voluntariado ejercido por las personas mayores en el medio rural que cuenta con la subvención de la Junta de Castilla y León, financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.