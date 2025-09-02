Cruz Roja concluye su intervención en la emergencia por incendios forestales en León con más de 3.000 personas atendidas

Uno de los albergues habilitados para atender a los afectados por los incendios en la provincia de León. - CRUZ ROJA

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la emergencia ocasionada por los incendios forestales en la provincia de León, Cruz Roja ha finalizado su actividad con más de 3.000 personas atendidas desde el inicio de la misma tras movilizar un amplio operativo en distintos puntos del territorio, con la instalación y gestión de más de 30 albergues, para dar respuesta a la población afectada.

Esta intervención se ha llevado a cabo en coordinación con las autoridades autonómicas, provinciales y locales, garantizando en todo momento apoyo, atención y acompañamiento a las personas afectadas por la emergencia, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Las actuaciones han incluido, entre otras, la instalación y gestión de albergues provisionales; apoyo, acompañamiento y atención a las personas afectadas por la emergencia, haciendo hincapié en los colectivos más vulnerables; gestión de la medicación y abastecimiento de productos básicos de alimentación e hidratación en todos los puntos de intervención, según ha informado a Europa Press en un comunicado Cruz Roja.

Para todo ello, Cruz Roja ha contado con la implicación y el compromiso de 432 personas voluntarias y personal técnico, así como con la movilización de más de 30 vehículos (ambulancias, furgonetas de transporte, todoterrenos y remolques con material de emergencia), elementos "clave" para garantizar una respuesta "eficaz y digna" a las necesidades de la población afectada.

Asimismo, Cruz Roja ha estado presente en distintos municipios de la provincia de León: La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Palacios del Sil, Fabero, Almanza, Riaño, Boca de Huérgano, Puente Almuhey y Bembibre, donde se instalaron y gestionaron albergues para la población evacuada y, de forma puntual al inicio de la emergencia, para brigadistas y personal interviniente.

En total se habilitaron 37 albergues y más de 1.600 camas, lo que permitió ofrecer una respuesta "inmediata y coordinada" a las necesidades de alojamiento y acompañamiento de las personas afectadas.

Cruz Roja mantiene su coordinación permanente con las administraciones públicas y la atención a la evolución de la situación ante cualquier necesidad que pueda surgir próximamente en la provincia.