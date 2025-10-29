Cruz Roja lleva a Salamanca la muestra 'Mucha Tela...Hilando un futuro sostenible' para concienciar sobre la moda rápida.

SALAMANCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Salamanca ha inaugurado la exposición interactiva 'Mucha Tela...Hilando un futuro sostenible', una propuesta educativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida, y promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

La exposición estará abierta en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' desde este jueves 30 de octubre al 9 de noviembre, con entrada libre. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno, tal y como ha señalado Cruz Roja Salamanca en un comunicado recogido por Europa Presas.

Además, la muestra se completa con actividades dirigidas a diferentes públicos como el cuentacuentos infantil 'Viajando al país de Mucha Tela' interpretado por la Compañía Zolopotroko Teatro, con dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia y a las familias a reflexionar sobre el consumo responsable. Será el lunes 3 de noviembre a las 17.30 horas en 'El Charro' con entrada libre hasta completar aforo.

También se llevarán a cabo talleres intergeneracionales y colaborativos donde personas mayores, artesanas y jóvenes podrán compartir saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos. "Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible", ha explicado la técnica del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León, Lidia Ramos.

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global 'Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente', financiado por la Junta de Castilla y León.