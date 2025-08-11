Cruz Roja refuerza la atención y el apoyo en los albergues de Ponferrada con 90 camas por los incendios en El Bierzo

Imagen del despliegue de camas de apoyo en uno de los pabellones de Ponferrada
Imagen del despliegue de camas de apoyo en uno de los pabellones de Ponferrada - CRUZ ROJA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 11 agosto 2025 10:27
@epcastillayleon

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja ha reforzado la atención y el apoyo en los albergues situados en Ponferrada (León) la noche del pasado domingo con la instalación de 90 camas a través del Equipo de Respuesta Inmediata (ERIE) como motivo de los incendios que afectan a El Bierzo.

Así, esta intervención ha permitido la instalación de un total de 90 camas distribuidas entre dos pabellones habilitados, 84 camas en el pabellón Lydia Valentín y seis en el pabellón de Flores del Sil, para la emergencia.

Además, Cruz Roja ha movilizado un equipo compuesto por nueve personas voluntarias, cuatro vehículos y dos remolques que permitieron desplegar los recursos necesarios en un corto plazo de tiempo para ofrecer una respuesta "eficaz, rápida y coordinada" ante situaciones de emergencia social o climática.

Contador