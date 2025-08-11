Cruz Roja refuerza la atención y el apoyo en los albergues de Ponferrada con 90 camas por los incendios en El Bierzo

Imagen del despliegue de camas de apoyo en uno de los pabellones de Ponferrada - CRUZ ROJA

PONFERRADA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja ha reforzado la atención y el apoyo en los albergues situados en Ponferrada (León) la noche del pasado domingo con la instalación de 90 camas a través del Equipo de Respuesta Inmediata (ERIE) como motivo de los incendios que afectan a El Bierzo.

Así, esta intervención ha permitido la instalación de un total de 90 camas distribuidas entre dos pabellones habilitados, 84 camas en el pabellón Lydia Valentín y seis en el pabellón de Flores del Sil, para la emergencia.

Además, Cruz Roja ha movilizado un equipo compuesto por nueve personas voluntarias, cuatro vehículos y dos remolques que permitieron desplegar los recursos necesarios en un corto plazo de tiempo para ofrecer una respuesta "eficaz, rápida y coordinada" ante situaciones de emergencia social o climática.