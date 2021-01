Cs CyL se suma a la iniciativa para garantizar máxima transparencia en la vacunación con una iniciativa en las Cortes

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Castilla y Léon se sumará en las Cortes regionales a la iniciativa, puesta en marcha por el partido 'naranja', para garantizar la máxima transparencia en la vacunación contra la COVID-19 y que impulse un compromiso ético, para que las formaciones políticas aparten a cualquier cargo público u orgánico que incumpla los protocolos para vacunarse.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha lanzado esta iniciativa a través de un vídeo publicado este jueves en el que ha pedido a todos los partidos políticos que se comprometan a ser transparentes y ejemplares en este sentido.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León registrará esta propuesta, a la que esperan que se sumen el resto de fuerzas políticas que componen el hemiciclo castellano y leonés.

"Contener la tercera ola y el proceso de vacunación son posiblemente los mayores retos que tenemos como país en los próximos meses. Cada día de vacunaciones será un día menos de restricciones, de contagios, de fallecidos y un día menos para empezar a reactivar nuestra economía", ha afirmado Arrimadas.

No obstante, Arrimadas ha mostrado su malestar por "el goteo de casos de políticos que se han saltado la cola y se han puesto la vacuna cuando no les tocaba. Esto es indignante, es intolerable y no se puede repetir". La portavoz de Cs en el Congreso ha reivindicado que gracias a la presión de su partido el ya exconsejero de Sanidad de la Región de Murcia ha tenido que dimitir, pero ha advertido que "no es el único caso".

Por todo ello, Ciudadanos presentará en todos los parlamentos autonómicos una propuesta que asegure a los gobiernos autonómicos para que ofrezcan transparencia en el proceso de vacunación y para que sean los propios partidos, sin intermediación de la oposición o sin que se justifiquen, los que aparten a estos cargos cuando accedan a la vacunación "sin que les toque".