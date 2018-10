Cs mantiene su rechazo a la moción contra Silván

Actualizado 08/08/2018 14:12:41 CET

El Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha rechazado este miércoles el llamamiento del PSOE para que secunde una moción de censura contra el alcalde por el caso 'Enredadera', si bien su portavoz, Gemma Villarroel, promete que "cuando imputen al señor Silván" la formación naranja aplicará el mimo criterio plasmado en el acuerdo de 2015 y entonces "tendrá que irse para casa".

La edil de Cs, en su comparecencia ante los medios, reconoce las "excusas simplista y explicaciones incompletas e insuficientes" ofrecidas este martes por el alcalde durante el pleno extraordinario pero, sin embargo, considera suficientes tanto la dimisión del concejal 'popular' José María López Benito, fruto del ultimatum dado por la formación naranja, y el compromiso de Silván de constituir una comisión de investigación.

"Todo esto demuestra que las medidas y presión de Cs son verdaderamente lo eficaz frente a la corrupción política en las instituciones", destaca Villarroel, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, contrasta esta línea política con la mantenida hasta el momento por los socialistas, a los que acusa de inmovilismo pese a la implicación de muchos de sus cargos en el caso 'Enredadera', entre ellos al alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo.

Sentadas estas premisas, la portavoz de Cs urge a "seguir trabajando" para la puesta en marcha de la comisión de investigación política, paralela a la judicial, con el fin de saber si "el señor Silván ha puesto a disposición de la trama 'Enredadera' el Ayuntamiento de León", tarea en la que ha pedido al PSOE que reconsidere su postura de no participar en la misma.

"Me niego a pensar que el portavoz socialista no quiera investigar lo qu está sucedienco en el Ayuntamiento y no esté dispuesto a limpiar la institución de la corrupción política, me niego a pensar que miles de votantes socialistas honrados compartan esta postura", advierte Villarroel.

La edil naranja recuerda a su homólogo del PSOE que "no es el momento de repartirse sillones" sino de investigar con rigor lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento, pese a mostrarse convencida de que al aludido sólo le preocupa lo primero tras 32 años de los socialistas en la oposición, a lo que añade que la formación naranja está demostrando su compromiso contra la corrupción como así les están haciendo ver los ciudadanos de León durante los últimos días.