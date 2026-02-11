Cs se presenta en siete provincias de CyL, sin candidato específico a la Presidencia de la Junta

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado a los cabezas de lista que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas en las distintas provincias de Castilla y León, salvo Segovia y Palencia, y con la particularidad de que no se especifica el candidato a la Presidencia de las Junta con el argumento de que se trata de un "proyecto colectivo centrado en las personas".

Presentado como un proyecto que apuesta por la "profesionalidad, la experiencia y la gestión rigurosa frente al desgaste de la vieja política", en la provincia de Valladolid la candidatura estará encabezada por Mitzin Mariana Trápaga Peñaflor, perfil comprometido con la defensa de los servicios públicos de calidad y con una visión moderna de la administración autonómica, centrada en la eficiencia y la transparencia.

La candidata es una inmigrante integrada que eligió Valladolid para vivir hace casi 20 años, madre de dos hijas, esposa, emprendedora y ciudadana de a pie, según informa Cs a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En Salamanca, liderará la lista Fernando Castaño Sequeros, abogado con una amplia trayectoria pública y un firme compromiso con el impulso económico, el apoyo a autónomos y pymes y la revitalización del talento joven en la provincia.

Por Burgos, la candidatura estará encabezada por Alfredo Rodríguez Garagorri, ingeniero y exdecano regional del Colegio de Ingenieros de Montes, que simboliza la apuesta de Ciudadanos por perfiles técnicos y cualificados capaces de anticipar riesgos, gestionar con rigor y fortalecer la prevención ante emergencias y catástrofes.

En Ávila, el cabeza de lista será Jesús Pérez Sánchez, que, según Cs, representa el compromiso con el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la defensa de una fiscalidad atractiva que permita fijar población y atraer inversión.

En León, liderará la candidatura Francisco Javier Panizo García, procurador de Ciudadanos por León en las Cortes de Castilla y León en la X legislatura, ingeniero informático, con una clara vocación de servicio público y una agenda centrada en infraestructuras, cohesión territorial y oportunidades.

Completan el equipo autonómico Julián Ruiz Navazo por Soria y Rosa María Fuentes por Zamora, reforzando un proyecto que, como así destaca la formación naranja, entiende las singularidades de cada provincia y propone soluciones realistas para afrontar los retos demográficos, económicos y sociales de Castilla y León.

Desde Ciudadanos subrayan que Castilla y León necesita "más gestión y menos relato", más profesionales preparados y menos política de confrontación. El objetivo es claro: ofrecer un proyecto centrado en el futuro, en la recuperación de la confianza y en devolver a las instituciones el prestigio y la eficacia que merecen los ciudadanos.

La formación insiste en que su equipo combina experiencia, conocimiento técnico y compromiso con la Comunidad, y se presenta como una alternativa sólida para quienes buscan rigor, estabilidad y reformas útiles que impulsen el desarrollo económico, la cohesión territorial y la calidad de vida en Castilla y León.