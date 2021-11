Cs Valladolid presentará enmiendas al Presupuesto municipal de 2022 y reclama "más gestión y menos ideología"

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid ha garantizado este lunes que presentarán varias enmiendas al Presupuesto del ejercicio 2022, el cual ha reiterado que no van a apoyar inicialmente debido a los incumplimientos del pacto alcanzado para las cuentas de 2021, al tiempo que ha defendido que "la realidad necesita más gestión y menos ideología".

Así lo ha explicado Fernández Antolín este lunes en una rueda de prensa, acompañado por el concejal y coordinador de Ciudadanos Valladolid, Pablo Vicente De Pedro, en la que ha detallado los motivos por los que la formación no apoyará los presupuestos del Ayuntamiento para 2022.

Fernández Antolín ha explicado que la "coherencia" del Grupo Municipal que dirige les ha llevado a optar por esta posición tras comprobar que el acuerdo que alcanzaron hace un año entre su formación y el equipo de Gobierno no se ha cumplido "en algunas áreas" importantes como los servicios sociales, innovación, educación y espacio urbano.

En este sentido, el edil de la formación 'naranja' ha explicado que el equipo de Gobierno "ha ido poniendo parches, tapando lo que no estaban haciendo" en lo que le parece "un ejercicio cosmético", de modo que interpreta que aunque Ciudadanos "no lo ha buscado" el equipo de Gobierno "ha demostrado que no podemos seguir confiando en ellos".

Pero para Ciudadanos, ha aseverado Martín Fernández Antolín, la "realidad" de la vida de la ciudad requiere "más gestión y menos ideología".

Así, después de descartar que Ciudadanos apoye los Presupuestos en su trámite en el Pleno municipal, como sí hicieron hace un año tras el acuerdo sobre las denominadas "líneas naranjas", Fernández Antolín ha garantizado que presentarán varias enmiendas que serán "importantes" en la cuantía y se plantearán "pensando en el común de los ciudadanos".

Por el momento, no ha precisado su contenido ya que ha explicado que esperarán a conocer, en las comparecencias que harán los concejales esta semana, "cómo quieren ordenar todas esas cantidades que han anunciado" y ver exactamente "el grado de compromiso" que tiene el equipo de Gobierno.

Eso sí, Fernández Antolín ha considerado que la relación entre Ciudadanos y el equipo de Gobierno "es, ha sido y espero que siga siendo buena", al tiempo que ha defendido que su partido ha mantenido "siempre" la "línea del diálogo". "No venimos a enfrentar a nadie, venimos a apostar por los vecinos y si tenemos que hacerlo a través de enmiendas, sin apoyar el Presupuesto municipal, pues así lo haremos", ha reflexionado.

Por otro lado, al ser preguntado por unas declaraciones en las que la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, hablaba de la "falta de liderazgo" de Fernández Antolín en el Grupo municipal, ha considerado que la rueda de prensa se trataba de hablar sobre los presupuestos y sugerido preguntar a la edil socialista por el contenido de sus afirmaciones.

"EL FUTURO DEPENDE DE MÍ Y DEL PARTIDO"

También se le ha preguntado a Fernández Antolín por sus planes en la política más allá de la actual legislatura municipal, aunque ha considerado que es una cuestión que dependerá "del propio tiempo" y "el devenir de los partidos", y por su parte no dice más que su "intención" es volver a trabajar cada día.

"Del futuro tendremos que hablar el partido y yo, no depende únicamente de mi, el futuro está por escribir", ha apostillado Martín Fernández Antolín que en cualquier caso ha reflexionado que "estar en política y ser político no es lo mismo", ya que defiende que "hacer política" se puede hacer, por ejemplo, desde las clases universitarias que impartía antes de ser concejal. Por ello, ha recalcado que "tiene ganas" de "seguir en esa política".