CSIF, con 68 delegados, se alza con la victoria en las elecciones parciales celebradas en la Junta de CyL

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha alzado con la victoria en las elecciones sindicales parciales de la Junta de Castilla y León celebradas este jueves, 5 de marzo, al obtener un total de 68 delegados. Los comicios, que han renovado la representación en diversas unidades de las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, han situado a la organización independiente como la fuerza más votada entre el funcionariado y el personal estatutario.

Según los datos provisionales facilitados por la Consejería de la Presidencia, el mapa de representatividad tras la suma de los resultados en la Administración General y el Servicio de Salud de Castilla y León (SACyL) queda liderado por CSIF (68), seguido de cerca por el sindicato médico CESM (63). El resto de la representación se reparte entre UGT (56), CCOO (50), FSES (31), CGT (21), SFPE (3), USO (2) y APPRECE (1), hasta completar los 295 representantes elegidos.

La jornada electoral ha destacado por una notable movilización de los empleados públicos, registrándose un total de 14.197 votos válidos. La participación ha variado ostensiblemente según el ámbito profesional: Administración General, con un 78,95% de participación, y SACyL, con 60,35%, mientras que los votos nulos han sido 457 y las abstenciones, 7.996.

Desde la Junta de Castilla y León han recordado que su papel en este proceso, a través de la Consejería de la Presidencia, se limita al de "mero organizador", aportando los recursos personales y materiales necesarios para el desarrollo de las votaciones.

Asimismo, han subrayado que estos resultados tienen carácter provisional y exclusivamente informativo. Corresponderá ahora a las Oficinas Públicas de Registro, dependientes de la Autoridad Laboral, realizar el cómputo oficial y la certificación definitiva de unos resultados que marcarán el diálogo social en el sector público regional durante los próximos años.