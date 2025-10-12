CSIF, CCOO y Uscal ven un "lavado de cara estéril" en las medidas de la Junta para el Operativo de Incendios Forestales

Archivo - Bomberos forestales durante una concentración frente a las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

Anuncian movilizaciones con "carácter indefinido" para que se mejoren de forma "real y justa" las condiciones laborales

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl han manifestado su "total rechazo" a la batería de medidas anunciadas por la Junta para mejorar el Operativo de Incendios Forestales, pues consideran las propuestas como un "nuevo lavado de cara estéril" por parte del Ejecutivo autonómico.

En un comunicado recogido por Europa Press, los sindicatos han afirmado sentir un "profundo malestar" por la "supuesta gran mejora" del operativo a partir de las medidas anunciadas por la Consejería de Presidencia y su responsable, Luis Miguel González Gago.

Para los sindicatos, las afirmaciones del consejero de que con las propuestas se van a mejorar las condiciones laborales del personal del Operativo, "se alejan, con mucho, de la realidad". "Después del durísimo verano en la lucha contra incendios que ha sufrido el personal del operativo de la Junta, lo único que quiere realizar la administración es, por fin, cumplir a lo que está ya obligada por dos leyes básicas estatales", han advertido.

En este sentido, han precisado que las medidas suponen cumplir con la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos Forestales en la que se reconoce la figura de bombero forestal, y con la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de Agentes Forestales y Medioambientales, para la creación del grupo B para este colectivo, una adaptación en la normativa autonómica a la que, además, estaba obligaba por el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y que lleva la Administración autonómica "incumpliendo 18 años".

"Fuera de estas mejoras, a las que repetimos les obligan las diferentes leyes estatales, únicamente ofrecen al operativo una subida salarial de 75 euros mensuales brutos", han aseverado los sindicatos, para tildar este incremento de "exiguo" e "injusto"

En este sentido, ven un "menosprecio" por parte de la Junta de Castilla y León hacia los Agentes Medioambientales y los Bomberos Forestales de la Comunidad, quienes ponen "en riesgo" sus vidas. "Tragamos humo y nos quemamos literalmente las pestañas, en jornadas interminables de hasta 24 horas con unas condiciones durísimas", ha advertido, para lamentar que con estas propuestas la Junta "menosprecia" a los trabajadores y, "encima", lo anuncia en los medios de comunicación "a bombo y platillo".

Por estas razones, en la última reunión mantenida el pasado día 10 de octubre, entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León, en la que los representantes de la administración presentaron esta "paupérrima mejora", las centrales sindicales dijeron de forma conjunta "un rotundo no", tal y como señalan CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl.

Además, indican de que las negociaciones hasta la fecha, "ni tan siquiera pueden llamarse así" por las "formas" en las que se han llevado a cabo, con "unas prisas inaceptables que no casan con años de retrasos e incumplimientos", otro motivo por el "malestar de los empleados públicos es máximo".

De este modo, los sindicatos han reclamado "cambios profundos, propuestas nuevas y un operativo público de verdad, en donde sus trabajadores puedan desarrollar su labor con dignidad", un camino en el que, a su juicio, es "evidente" que "no está la Junta".

Ante esta situación, han anunciado que convocarán a sus bases para iniciar una serie de movilizaciones de carácter indefinido, para que los ciudadanos de Castilla y León "sean conscientes del nuevo maltrato de la Junta de Castilla y León hacia el operativo de incendios".

"Señor (Alfonso) Fernández Mañueco, nos va encontrar en las calles para recordarle que, aunque nos desprecie, tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025 en el que hemos tenido que lamentar a ocho fallecidos", han concluido los sindicatos en un mensaje al presidente de la Junta.