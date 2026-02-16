CSIF censura que hay 563 vacantes sin cubrir en los servicios de la Junta en Zamora

Los representantes de CSIF, a la salida de la reunión en la Delegación Territorial de la Junta. - CSIF

ZAMORA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado este lunes que hay 563 vacantes sin cubrir en los servicios de la Junta en Zamora. El colectivo ha subrayado la necesidad de que se resuelva ese problema que afecta a 353 funcionarios y a 210 laborales. "Destacan las 128 vacantes en el servicio de Agricultura y Ganadería o las 31 en Servicios Sociales", han explicado desde el sindicto tras la reunión que han mantenido varios de sus responsables con el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

Según CSIF, esta es "una carencia que se ha agravado en los últimos años, especialmente en áreas como los centros educativos y la Dirección Provincial de Educación, Medio Ambiente, Ecyl, Servicios Sociales o algunos registros, aunque la falta de personal afecta a todos los servicios", según ha apuntado el responsable del sector de Agcyl de CSIF Zamora, David Gómez, quien ha lamentado que esa situación "dificulta la atención al ciudadano y deteriora la gestión y la calidad de los servicios públicos".

En el encuentro han participado también la coordinadora nacional del sector de Administración General de las Comunidades Autónoma (AGCA) del sindicato independiente, Elena Moral, o el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, y ha coincidido con una jornada de delegados de Zamora en la Administración autonómica de la organización sindical independiente para analizar la situación de los servicios territoriales.

En ese sentido, CSIF ha remarcado que está pendiente la actualización, mejora y reclasificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en los diferentes servicios. La modificación de 2024 "no ha servido, fue insuficiente". "Nos dijeron que esa nueva RPT era una primera fase, pero no hay avances y, además, no se cubre ni la actual relación de puestos en los servicios territoriales de la Junta, que ya está obsoleta y es insuficiente", han denunciado desde el colectivo.

Por otro lado, CSIF ha denunciado que el convenio de laborales de la Junta caducó el 31 de diciembre de 2025, y que "ha sido nefasto, injusto, insuficiente y discriminatorio, motivos por los que no se firmó por parte de CSIF en julio de 2023". Aquí, el colectivo exige negociar "cuanto antes" uno nuevo porque rechaza rotundamente su prórroga y porque afecta a unos 13.000 trabajadores y trabajadoras en Castilla y León.

QUEJAS EN MEDIO AMBIENTE

Asimismo, CSIF ha censurado la situación tras los gravísimos incendios forestales del pasado verano: "A pesar las promesas de la Junta, y de la aprobación y publicación en el boletín oficial de un plan para ello, no se están haciendo trabajos de prevención y limpieza en el monte", han constatado.

Así lo ha afirmado el responsable el sector de Administración General de la Junta (AGCYL), Agustín Argulo, quien ha recriminado a la Consejería de Medio Ambiente "no haber cambiado nada" en el dimensionamiento del operativo contra incendios, ni en la mejora de las condiciones laborales. "En el caso de las empresas privadas, tienen a sus trabajadores despedidos y en casa. En la administración, la Junta ha pasado a fijo el personal que antes era fijo-discontinuo, pero lo ha hecho de una manera improvisada, sin una planificación con contenido, sin dar instrucciones del trabajo que pueden hacer; y sin EPI, formación o herramientas adecuadas", ha repasado.

"Estamos en febrero y no se ha hecho prevención", ha insistido Argulo, que ha hablado de "situaciones surrealistas como estar vigilando un puesto en el monte mientras no deja de nevar".