CSIF se consolida en 2025 como el "principal dique de contención" frente al "deterioro" de servicios públicos en CyL

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, atiende a los medios en el marco del café navideño - CSIF

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha remarcado que la organización se ha consolidado en 2025 como el "principal dique de contención" frente al "deterioro" de los servicios públicos y como motor de nuevos derechos en la Comunidad.

Así se desprende del balance del año que ha realizado el máximo responsable de la organización en la Comunidad en el marco del café navideño que el sindicato ha ofrecido a los medios, en el que ha subrayado que, mientras otros actores se han instalado en la "confrontación política", CSIF ha estado en las mesas de negociación, en la calle y en los tribunales, centrado en solucionar los problemas laborales de los trabajadores, desde la independencia, el diálogo y la eficiencia, para demostrar que es "imprescindible para frenar el deterioro de lo público y avanzar en nuevos derechos".

Uno de los principales hitos de 2025 ha sido el acuerdo salarial que rompe la congelación retributiva impuesta a los empleados públicos a comienzos de año, ha sostenido Catro, al tiempo que ha recordado que ha sido la primera vez en democracia que se ha intentado congelar los sueldos públicos sin una crisis económica que lo justificara.

Precisamente, ha destacado que el sindicato independiente lideró las movilizaciones durante meses --primero en solitario y después junto a otras organizaciones-- hasta lograr en noviembre un acuerdo que desbloquea la subida salarial, incorpora una cláusula de revisión y garantiza el pago de atrasos. No obstante, ha advertido que vigilará de "forma estricta" su cumplimiento por parte de todas las administraciones.

"AVANCES HISTÓRICOS"

En el ámbito educativo, ha destacado el preacuerdo alcanzado en julio de 2025, que ha permitido desbloquear reivindicaciones enquistadas durante años.

Entre los avances más relevantes figuran el incremento del cuarto y quinto sexenio, eliminando el agravio comparativo con la carrera profesional y mejoras retributivas vinculadas a itinerancias y equipos directivos de los Centros Rurales Agrupados (CRA), una 'vieja' reivindicación de CSIF en defensa de la educación pública en el medio rural.

También se ha conseguido la convocatoria de 1.000 cátedras, que suponen el reconocimiento profesional y económico a toda una trayectoria docente.

Por ello, el sindicato exigirá en 2026 mejoras salariales para todo el profesorado de la educación pública mediante la subida de complementos autonómicos, eliminando el agravio comparativo con las comunidades autónomas de las retribuciones más altas, con las que tentemos hasta 800 euros de diferencia mensuales.

En este sentido, también ha subrayado que CSIF ha mantenido en 2025 una posición firme en materia medioambiental, tras un año especialmente duro en Castilla y León, con más de 138.000 hectáreas quemadas y la muerte de un bombero forestal y dos voluntarios.

En la misma línea, ha criticado que el modelo de prevención y extinción de incendios de la Junta ha "fracasado" y ha reclamado un cambio profundo basado en un operativo 100 por ciento público, profesionalizado y activo todo el año, la aprobación de la Ley de Agentes Medioambientales y la creación del cuerpo de bomberos forestales, una norma que la Administración autonómica mantiene paralizada pese a estar obligada a sacarla adelante.

Por otra parte, ha alertado de que el convenio colectivo del personal laboral finaliza este 31 de diciembre, por lo que hay que negociar un nuevo acuerdo en 2026.

En cuanto al convenio que se caduca, "sus dos años y medio de vigencia ha dado más cosas negativas que positivas a los trabajadores", ha lamentado, al contener cuestiones "muy lesivas como despidos, falta de complementos salariales, no se ha abordado la reclasificación de puestos y no se han revertido los servicios privatizados. Cuestiones que habrá que abordar el próximo año".

En materia de sanidad, Castro ha recalcado que "la sanidad pública no se salva con aplausos, se salva con leyes", razón por la que ha criticado el "bloqueo inaceptable" del nuevo Estatuto Marco, que ha llevado incluso a convocar una huelga, actualmente suspendida a la espera de avances reales.

Entre las "exigencias irrenunciables" de CSIF figuran la reclasificación profesional de enfermería, técnicos superiores y TCAE, la jubilación parcial anticipada, y la eliminación de las guardias de 24 horas, garantizando descansos y salud laboral.

Por otro lado, Castro se ha congratulado de la nueva Ley de Medidas Extraordinarias para cubrir los puestos sanitarios de difícil cobertura en la Comunidad, en la que las aportaciones de CSIF han sido "esenciales, puesto que buena parte de las sugerencias incluidas son nuestras, que han sido recogidas por otras formaciones políticas".

RETOS PARA 2026

Para 2026, CSIF señala una agenda legislativa clave condicionada por el calendario electoral. Entre las prioridades, destacan la aprobación definitiva de la Ley de Agentes Medioambientales, la actualización de la Ley de Función Pública de Castilla y León, o la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para implantar la enfermería escolar en todos los centros educativos de la Comunidad.

Asimismo, la organización trabajará para lograr, con el Gobierno autonómico, un nuevo acuerdo de carrera profesional que permita a los empleados públicos culminar su vida laboral con el reconocimiento que merecen, evitando jubilaciones sin acceso al grado máximo.

En 2025, el porcentaje de incremento de afiliación y de delegados ha sido del diez por ciento. El número de afiliados es de 2.890 y el de delegados 405, presentes en 90 comités y 200 empresas.