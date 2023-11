CSIF insta a la Junta de CyL a incrementar el presupuesto de Educación en 290 ME

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha instado al Ejecutivo Autonómico a incrementar el presupuesto en Educación del 4,5 al 5 por ciento del PIB regional, lo que es 290 millones de euros más.

Así lo ha señalado la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, y el responsable de negociación del sector, Mariano González, durante la presentación de las conclusiones de la encuesta sobre el estado de los centros educativos de la Comunidad.

Actualmente, el presupuesto es de 2.615 millones de euros del ejercicio presupuestario del presente año 2023 y se ha solicitado que se incremente hasta los 2.905 para el 2024, pero, en este sentido, Madruga ha señalado que el objetivo es alcanzar el 7 por ciento del PIB.

"Esos 290 millones de euros más que supondría con respecto al presupuesto actual de la Junta de Castilla y León tienen que incluir, un refuerzo a mayores en cuanto a plantilla y una reducción generalizada", ha añadido Madruga. Así, ha explicado que "lo ideal" sería que hubiese más o menos 4.700 docentes más y en cada aula haya, como máximo, 15 alumnos.

En este marco, la presidenta del sector ha presentado los resultados de la encesta, realizados por más de 700 docentes, entre los que se encuentra que el 30,86 por ciento de los encuestados afirma que el edificio en el que imparte docencia no está en condiciones adecuadas ni en infraestructuras ni en mantenimiento del centro docente; y el 35,14 por ciento responde que las aulas no son suficientes en cuanto a cantidad y a tamaño de las mismas.

Por otro lado, el 35,43 por ciento de las respuestas constatan que las aulas no están bien dotadas, lo que significa que los armarios, sillas, a mesas y pizarras, no se encuentran en buen estado; el 36,57 por ciento de los encuestados cree que el centro no cuenta con los recursos TIC necesarios, "en este caso estamos hablando de ordenadores, de tablets y de pizarras digitales"

Para concluir, Madruga ha señalado que la respuesta "más alarmante" es que 6 de cada 10 docentes cree que no hay una correcta actualización y mantenimiento de los equipos y del acceso a Internet.

Por todo ello, CSIC exige, según la presidenta del sector de Educación, que haya un estado "perfecto" de las aulas, que las aulas estén "bien dotadas", que exista material "necesario y suficiente" y que se asegure una conexión a Internet "estable".

Además, esta encuesta contaba con 10 preguntas, nueve de respuesta cerrada y una de respuesta abierta, Mariano González ha apuntado que, en estas últimas, los docentes han señalado problemas como que WiFi funciona mal; el técnico informático tarda meses en venir o no aparece; falta de mantenimiento; tejado en mal estado; goteras; desprendimientos de cornisas y que limpieza en espacios más que mejorable, entre otras.

NUEVA ENCUESTA

"Ayer mismo lanzamos otra encuesta para los científicos recientes y para el profesorado, en la cual preguntamos por los problemas de convivencia en los centros docentes porque, estamos constatando que se están multiplicando los problemas de convivencia escolar en los centros docentes", ha afirmado Madruga.

Asimismo, ha añadido que se encuentran "muy preocupados y muy alarmados por esta situación, y por ello han lanzado una encuesta en el ámbito nacional, también en Castilla y León, para preguntar a los docentes qué tipo de agresiones están sufriendo en los centros docentes".

"La Junta de Castilla y León es responsable de que la educación se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, con aulas bien dotadas y con esos equipos informáticos que estén acordes con la realidad actual", ha explicado Isabel Madruga.