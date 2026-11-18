Archivo - Concentración convocada por CSIF frente a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid para reclamar mejoras laborales y la permanencia de Muface. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha registrado este miércoles en la Consejería de Sanidad una propuesta de mejora en las condiciones retributivas y laborales con un coste de entre 60 y 100 millones de euros con el propósito de "frenar la fuga de profesionales" de Sacyl hacia otras comunidades autónomas, "atraer nuevos efectivos y garantizar la cobertura de las plazas, especialmente en el medio rural".

El presidente del sector Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha explicado que la Comunidad no puede aspirar a tener una sanidad pública "de calidad" si no ofrece "condiciones suficientemente atractivas" para que los trabajadores "quieran venir, quedarse y desarrollar aquí su carrera profesional".

Asimismo ha defendido que la organización no presenta una "simple reivindicación salarial", sino una "propuesta estratégica de comunidad" para "fortalecer la sanidad pública, frenar la fuga de profesionales, garantizar la cobertura de plazas y blindar una asistencia sanitaria de calidad en las nueve provincias".

Vega ha advertido de que Castilla y León compite con otras comunidades limítrofes que ofrecen "mejores condiciones laborales y retributivas más atractivas" para el equipo sanitario. Como ejemplo, ha citado a La Rioja, Aragón, Galicia, Madrid y País Vasco como territorios que están mejorando sus condiciones y ha señalado que no no basta con formar "buenos profesionales sanitarios", hay que ofrecerles razones "para que no se marchen".

El representante sindical ha incidido en que la Comunidad forma especialistas durante años y que, una vez finalizada su residencia, deciden trasladarse a otros lugares debido a las "mejores condiciones" que encuentran fuera. Una situación que, según ha argumentado, "afecta a prácticamente todas las especialidades y no solo a los residentes de medicina, sino también a los de enfermería, psicología y farmacia".

Un contexto que se ve reflejado, según Vega, en las listas de espera de Castilla y León que deriva de la falta de personal para atender o que el personal que atiende se desplaza "de una provincia a otra". El problema adquiere "tintes dramáticos" en la sanidad rural, ha continuado, debido al envejecimiento de la población y a la dispersión territorial de Castilla y Léon. "La dificultad para cubrir esas plazas compromete la continuidad y la calidad de las asistencia sanitaria", ha apuntado Vega.

A su vez, ha lamentado que la regulación de los puestos de difícil cobetura es "lenta" y los criterios empleados "no contemplan algunas plazas que presentan problemas de cobertura incluso en grandes ciudades".

PROPUESTAS

La propuesta sindical se articula en "cuatro grandes bloques" de actuación y contempla mejoras para todas las categorías del sistema sanitario. En el apartado de atención continuada, CSIF reclama actualizar el precio de las guardias de presencia física hasta un mínimo de 35,29 euros por hora para los facultativos en días laborables, 37,50 en sábados, domingos y festivos y, 75 euros en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

Para enfermería, plantea tarifas de 22,15, 25,50 y 47 euros por hora, respectivamente. Asimismo, propone que las guardias localizadas se remuneren al 50 por ciento de las de presencia física y que se reconozcan oficialmente para aquellos colectivos que actualmente las realizan sin percibirlas como tales. También reclama revisar proporcionalmente las retribuciones de los más de 2.400 residentes.

A estas medidas se suma una compensación económica por los excesos de jornada, con un primer tramo de 50,81 euros por hora para facultativos y 29,40 euros para enfermería, así como un segundo tramo excepcional de 75 y 47 euros, respectivamente. Estas horas tendrían carácter voluntario y estarían sujetas a programación previa y al respeto de los descansos establecidos. Vega ha advertido que, "los profesionales no pueden convertirse en la solución permanente a los déficits estructurales de plantilla".

En cuanto al reconocimiento profesional, CSIF plantea incrementar el complemento específico en 100 euros por paga para cerca de 10.000 puestos de enfermería de base, 150 euros para supervisoras, jefaturas de enfermería, odontólogos y farmacéuticos y 125 euros para coordinadores de técnicos de cuidados de enfermería y otras nuevas figuras de coordinación. "Esto no es pedir privilegios, esto es pedir que la clasificación y la responsabilidad se reconozcan, que el trabajo realizado tenga un reconocimiento justo", ha defendido.

Por último, CSIF ha exigido que la propuesta entre en el orden del día de la próxima mesa sectorial y que la Administración "facilite los datos reales de efectivos, horas y nóminas para cerrar la memoria económica definitiva". "Ahora mismo la pelota está en el tejado de la Administración", ha afirmado Vega, quien ha reclamado que la negociación permita alcanzar "un acuerdo plurianual con financiación garantizada, un calendario verificable y una comisión de seguimiento".

Aunque todavía no existe una fecha prevista para la convocatoria de la mesa, el sindicato espera que se celebre antes de finalizar el año y plantea que las mejoras puedan aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2027.