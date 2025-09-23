CSIF señala al Diálogo Social como "cómplice" de la crisis por incendios y pide una "mesa general" para abordarlos

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF) ha señalado al Diálogo Social como "cómplice" de la situación vivida este verano por los incendios y ha reclamado una "mesa general" para abordarlos.

Así lo han reivindicado durante una concentración a las puertas de las Cortes en la que han participado bomberos forestales y agentes medioambientales para reclamar un operativo "totalmente público y que esté activo todo el año" y en la que también han estado presentes procuradores del Grupo Parlamentario Socialista como Patricia Gómez, Nuria Rubio, José Luis Vázquez y Pedro González.

En este sentido, el presidente del sector de la Administración General de la Junta de CSIF, Agustín Argulo, se ha referido al acuerdo del Diálogo Social del 2022 que, a su juicio, lo "único que ha hecho es aumentar esa privatización y esa precarización" del operativo. "Se han externalizado y se han privatizado autobombas, maquinaria pesada. Se han desmantelado casetas de incendios, principalmente en Segovia, pero en otras provincias también, porque ese acuerdo del Diálogo Social decía que entre personas y cámaras se cubriría durante 12 años el operativo...", ha detallado.

De ahí que haya pedido una "mesa general" donde se negocian las condiciones "de todos los empleados públicos, funcionarios y laborales". "Porque en Castilla y León, por un lado están los directores de extinción que pueden ser técnicos o agentes medioambientales que son funcionarios y el resto de los trabajadores personal laboral. Entonces en esa mesa realmente se regularían y se mejorarían y se negociarían todas las condiciones de esos trabajadores", ha detallado.

Al hilo de estas palabras, ha reivindicado un operativo "cien por cien público", prestado por funcionarios porque, en sus palabras, es garante de la "defensa de las vidas y de las casas" de los habitantes sin que haya "otros intereses" de empresas "privadas".

Argulo ha reivindicado la necesidad de una Ley de Bomberos Forestales en la Comunidad que desarrolle la ley básica y que establece una serie de criterios "a desarrollar" por las autonomías, al tiempo que se ha preguntado cuánto tiempo "más" va a estar Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al que ya no reconocen como mediador con los agentes.

Por otra parte, el responsable de CSIF ha reclamado al Gobierno modificar la normativa del 2022 con criterios "objetivos, bien por superficie forestal o por número de incendios, que realmente establezcan unos medios mínimos materiales y personales" para hacer frente a los incendios forestales.

No obstante, ha mostrado su conformidad con la aprobación en Consejo de Ministros de los coeficientes reductores, argumento con el que han explicado su ausencia de la manifestación convocada mañana en Valladolid a nivel estatal por CCOO y UGT. "El Gobierno está cumpliendo y ahora hay que darle un tiempo. A lo mejor dentro de un mes nos tenéis en Madrid a las puertas del Ministerio pidiendo que sigan dando pasos. Pero por el momento ha cumplido", ha abundado.

Por su parte, el delegado autonómico de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, ha reclamado una Ley de Agentes Medioambientales. En este contexto ha explicado que en 2024 el Grupo Parlamentario Socialista llevó a las Cortes una Proposición de Ley que podían haber apoyado "todos", si bien el PP "se negó rotundamente".

Propuesta que ahora volverá a llevar al Parlamento Autonómico los Grupos UPL y Soria ¡Ya! por lo que ha pedido el apoyo del "resto de grupos". "Con el PP no contamos para nada, pero el resto es mayoría en las Cortes, la pueden sacar adelante", ha advertido.

Por último, desde CSIF han pedido que se vuelva a abrir la mesa de negociación que regula el operativo de incendios forestales y las guardias. "Es una normativa que lleva 20 años vigente. La Junta ha sido incapaz, a lo largo de estos tres años, de revisarla y terminarla con éxito", ha finalizado.