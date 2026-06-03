CSIF sostiene que la prevención de incendios es "inexistente" y la Junta ha cometido "los mismos errores" que en 2025

Representantes de CSIF protestan a las puertas del Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa por la política de la Junta de Castilla y León en materia de incendios. - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas se han concentrado este miércoles a la entrada del Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa para reprochar a la Administración autonómica que la prevención contra incendios haya sido "inexistente" durante el año y demandar soluciones a la Junta tras cometer "los mismos errores" que en 2025, que provocaron la quema de 140.000 hectáreas en la provincia de León.

La agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha reprobado que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, haya presentado este miércoles en la capital leonesa "con orgullo" una campaña de incendios cuando la prevención "ha sido inexistente, por no decir nula".

En cuanto al operativo, ha señalado que no se ha aumentado "ni una sola persona" de la plantilla, por lo que la falta de personal que se puso de manifiesto en los incendios del verano de 2025 "no ha cambiado". "Aquí, solo en la provincia de León, a día de hoy no hay bulldozer; de cuatro helicópteros que deberían estar operativos solo hay dos y el 60 por ciento de las cuadrillas de tierra no va a acudir a incendios este verano. Esto es lo que nos espera", ha sentenciado.

Los representantes de CSIF se han congregado a las puertas del Centro para la Defensa contra el Fuego para poner de manifiesto que la Junta no ha aportado "ninguna solución" tras lo sucedido el verano pasado. "Necesitamos un cambio estructural y ese cambio estructural no se ha hecho; no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores y advertimos de que, como pasen otra vez las catástrofes y las desgracias del año pasado, no sé ya qué vamos a hacer", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que resulta necesario que tanto la ciudadanía como los dirigentes políticos escuchen "de una vez" las demandas de los trabajadores del sector.

SIN RECONOCIMIENTO COMO BOMBEROS FORESTALES

Por su parte, el técnico de incendios y presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de Castilla y León (AGCyL) dentro de CSIF, Agustín Angulo, ha censurado que la Junta no haya desarrollado las dos leyes de 2024 de bomberos forestales y de agentes medioambientales que debía haber abordado. "Los directores técnicos de extinción, los celadores de medio ambiente y los conductores están sin reconocer como bomberos forestales y toda la gente de las empresas privadas no tienen un reconocimiento como bomberos forestales", ha precisado.

Al respecto, ha añadido que ello supone que 3.000 de los 4.700 profesionales no cuenten actualmente con este reconocimiento, por lo que se trata de un incumpliendo de la normativa.

LA ORDEN DE 2026, SIN PUBLICARSE

Asimismo, ha señalado que hoy se ha publicado la Orden que regula las guardias del personal del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la Junta de 2025, que tenía que haber estado publicada antes del 15 de abril del año pasado y ha agregado que sigue sin publicarse la Orden correspondiente al año 2026.

"Lo que no es normal es que, habiendo Gobierno como va a haber la semana que viene, el consejero negligente, el consejero Quiñones, siga presentando esta campaña de incendios", ha recalcado. En su opinión, debería presentar la campaña de incendios un nuevo consejero de Medio Ambiente y "ponerse a trabajar" en lo que necesita el operativo para que no vuelva a suceder lo mismo que en 2025.

En este contexto, ha recordado que el 25 de agosto de 2025 CSIF ya reclamó la dimisión del director general de Patrimonio Natural y política Forestal, José Ángel Arranz, porque "no hizo nada" ante los graves incendios registrados. Finalmente, ha argumentado que resulta "incomprensible" que Suárez-Quiñones presente la campaña de incendios de nuevo cuando "sigue sin hacer nada y cuando sigue poniendo en riesgo a la población" de Castilla y León un año después de los trágicos sucesos.