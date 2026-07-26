La cuadrilla de accesibilidad de Segovia arranca con intervenciones en el barrio de San José

Intervención en el barrio de San José de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuadrilla de accesibilidad del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas, así como de mejora y conservación de la accesibilidad en las calles de Segovia, sus barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga, ha comenzado a funcionar y las primeras actuaciones ya son visibles en distintos puntos de la ciudad.

Durante esta semana se han llevado a cabo varias intervenciones en el barrio de San José dirigidas a mejorar la accesibilidad de diferentes itinerarios peatonales, especialmente en los accesos a los pasos de peatones.

En algunos casos, estas actuaciones se completarán con el repintado de los pasos para reforzar la seguridad y facilitar el tránsito de los peatones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

A medida que avancen los próximos meses, los trabajos se irán extendiendo a otros puntos del municipio, en función de las necesidades de accesibilidad detectadas en los distintos barrios, y en las próximas semanas comenzará a actuar la cuadrilla de intervención rápida, que estará dedicada al mantenimiento y conservación de las vías públicas, pendiente en estos momentos de la finalización administrativa del contrato.

La puesta en marcha de este nuevo servicio, integrado por dos cuadrillas de trabajo, una centrada en accesibilidad y la otra en el mantenimiento de las vías, permitirá atender con "mayor eficacia" los desperfectos que se produzcan en la vía pública y ofrecer una respuesta "más ágil" a las incidencias cotidianas, ha aseverado el Consistorio.

Además, facilitará la resolución de incidencias acumuladas y permitirá actuar con rapidez ante nuevos problemas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad mediante actuaciones como la creación y adecuación de itinerarios peatonales accesibles.

La incorporación de este refuerzo permitirá, además, que los servicios municipales de Vías y Obras desarrollen su labor con una mayor planificación y eficacia, centrando sus recursos en actuaciones de mayor entidad mientras las nuevas cuadrillas atienden las intervenciones de mantenimiento cotidiano.

Con esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto anual de 500.000 euros, el Ayuntamiento de Segovia busca reforzar el cuidado diario del espacio público y mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.