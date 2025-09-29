El cuadro sobre el episcopado de Ricardo Blázquez en Valladolid ya cuelga en el salón del Trono del Arzobispado

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid ha entregado al cardenal Ricardo Blázquez el cuadro en recuerdo de su episcopado, que se desarrolló entre 2010 y 2022, que permanecerá expuesto en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal junto al de sus predecesores.

El retrato, obra de la pintora y religiosa Isabel Guerra, ha sido descubierto coincidiendo con la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel en un sencillo acto en el que la Curia diocesana, tras la celebración de la Eucaristía, ha querido homenajear también a dos sacerdotes y un laico "en agradecimiento a los servicios prestados a la Iglesia de Valladolid", según ha expresado el Arzobispo, Luis Argüello.

El Arzobispo emérito de Valladolid ha compartido con monseñor Argüello y con la Archidiócesis de Valladolid su "alegría" por incorporarse a esta galería de retratos del Salón del Trono. "Un signo", ha reflexionado el cardenal Ricardo Blázquez, "de una memoria agradecida por haber podido desarrollar 12 años el ministerio pastoral" en la Archidiócesis vallisoletana y también "de vinculación y esperanza en el futuro".

sí mismo, la Curia diocesana ha reconocido la labor de dos sacerdotes, Francisco Javier Mínguez y Jesús García Gallo, y un laico, José María Conde, en el buen gobierno de la Archidiócesis vallisoletana y cuyos servicios ha resumido el Arzobispo emérito de Valladolid con tres palabras: "lealtad, competencia y dedicación".

En el caso de Francisco Javier Mínguez y José María Conde, tras más de dos décadas como canciller-secretario del Arzobispado y ecónomo diocesano, respectivamente. Y en el caso de Jesús García Gallo, tras ocho años al frente de la Delegación de Patrimonio.