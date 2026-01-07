Unos cuarenta voluntarios y cinco vehículos participarán en el operativo de Cruz Roja en Pingüinos 2026 - CRUZ ROJA

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid pondrá en marcha un operativo especial que estará formado por unas cuarenta personas voluntarias y cinco vehículos con la finalidad de garantizar la cobertura sociosanitaria de la Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos 2026.

El dispositivo se desarrollará, por un lado, en Pingüinos Arena (Antigua Hípica Militar) y por otro, en las actividades que se realicen fuera de la campa como la ruta turística a Mojados y en Valladolid durante el desfile de banderas en la Acera de Recoletos, la exhibición acrobática en Vallsur y el desfile de antorchas (homenaje a motoristas fallecidos).

Con este servicio preventivo, Cruz Roja dará una respuesta integral y especializada a través de la colaboración de los voluntarias en puestos de asistencia sanitaria, coordinación y logística. Además, contará con puestos de socorros básicos y avanzados, cinco vehículos --cuatro de Soporte Vital Básico, uno de Soporte Vital Avanzado--.

La intervención está incluida en los planes de autoprotección y de actuación ante emergencias, diseñados para la celebración de este evento organizado por el Club Turismoto en colaboración con el Ayuntamiento.

Por otra parte, el dispositivo estará regulado por el Centro de Operaciones Autonómico de Cruz Roja sito en Valladolid, que mantiene contacto permanente con todas las unidades desplegadas vía radio y telefonía, y una continua coordinación con la Central de Emergencias del 112 de la Comunidad de Castilla y León para asegurar la mejor atención posible a las personas participantes y al público asistente.